Lernende werden für ihren Abschluss geehrt

«Wir belohnen unsere Lernenden in Bachenbülach für ihre Leistung.» So steht es im Einladungsbrief, den Manuela Schraner, Präsidentin des Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach (GIBB) und die Gemeinde Bachenbülach an 25 Betriebe schickte.

Die Firmen bilden Lehrlinge in verschiedenen Branchen aus, darunter eine Kauffrau, einen Logistiker, einen Automobil-Fachmann sowie Mitarbeitende im Detailhandel. Sie schlossen diesen Sommer ihre Ausbildung erfolgreich ab. An die Feier, in der Baumtrotte in Bachenbülach kamen schliesslich fünf ehemalige Lernende und ihre Lehrlingsbetreuer.

Berufslehre als Königsweg

«Der erfolgreiche Abschluss ihrer Lehrzeit, ist uns Grund genug um Ihnen, als junge Berufsleute persönlich zu gratulieren und unseren Dank auszusprechen», sagte Schraner.

Im Namen der Gemeinde Bachenbülach war Gemeinderat Arthur Cavegn an der Ehrung dabei, und erinnerte sich daran, wie er sich einst als junger Mann über das begehrte Papier freute, das ihn als Elektro-Installateuer auswies. «Wow, jetzt bin ich Elektro-Installateur», ging es ihm damals durch den Kopf. Nebst dem Diplom freute er sich auch auf den Zahltag, als gelernten Berufsmann. «Die Freude zu geniessen ist berechtigt und hat ihren Platz», hielt er fest.

Den Jugendlichen gab er mit auf den Weg, sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen. Er empfahl ihnen, sich Ziele zu stecken und diese zu verfolgen.

Als kleines Beispiel nannte er den Gemeinderat dem er angehört. Von den sieben Mitgliedern schlossen fünf eine Berufslehre ab. Danach habe sich jeder nach Interesse und Gabe weitergebildet und sich beispielsweise zum Geschäftsführer hinaufgearbeitet. Lediglich zwei hätten den Weg über eine Hochschule gewählt. «Die Berufslehre erweist sich oft als Königsweg zum Erfolg», stellte er fest.

Neues dazu lernen

Die fünf geehrten Fachleute durften zur Erinnerung eine Urkunde sowie Geschenke entgegennehmen. Vincenca Giacone, die sich nun ausgebildete Kauffrau E-Profil nennen darf, freut sich darüber, dass sie weiterhin bei der Versicherungsgesellschaft arbeiten darf. «Ich werde beim gleichen Arbeitgeber bleiben, aber mein Arbeitsplatz wird künftig in Oerlikon sein», sagte sie. «Dort will ich mein Wissen vertiefen und viel Neues dazulernen.»

Gleiches gilt für den Automobil-Fachmann Damiano Fasano. «Ich hatte eine interessante, schöne Lehrzeit und freue mich, dass ich von der Vorort Garage als Mitarbeiter übernommen werde.» Natürlich werde das Lernen und Erfahrung sammeln weitergehen, ist sich Fasano bewusst.

Tieferer Notendurchschnitt

Dieses Jahr seien die Abschlussnoten durchschnittlich tiefer gewesen, als bei den Absoventen in den Vorjahren, merkte Manuela Schraner an. Letztes Jahr lagen die Abschlussnoten deutlich über einer fünf, dieses Jahr lagen allesamt darunter. Woran dies liegen mag, sei nicht festzustellen.

Zum Gesprächsaustausch mit Apéro waren die Lehrlingsbetreuer ebenso versammelt. An der Lehrlingsförderung beteiligen sich die die Mitglieder des GIBB sowie die Gemeinde Bachenbülach. Ein gemeinsames Pizzaessen rundete den Abend ab. (Zürcher Unterländer)