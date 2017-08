Lieber für den «Zauberwald» mit Pickelund Schaufel hantieren als in die Badi gehen

Severin, Milan und Chris schleppen bei sommerlicher Hitze freiwillig Steine herum in der Brache bei der Tramhaltestelle Glattpark in Opfikon, um einen Weg durch den «Zauberwald» anzu­legen.

Die drei Oberstufen­schüler aus Zürich, Rüschlikon und Opfi­kon haben sich in der letzten Sommerferienwoche für die Parkbauwoche des Vereins Wunderkammer angemeldet, um mitzuhelfen, das Areal beim Eingang zum Glattpark einla­dender zu gestalten. Unterstützt wird der Verein für dieses Projekt von der reformierten Kirche Opfi­kon und dem Zürcher Ferienplausch.

Bauen statt chillen

«Ich wollte lieber hier etwas Praktisches machen, anstatt nur zu Hause rumzuhängen oder in die Badi zu gehen», sagt Seve­rin (14) aus Opfi­kon über seine Motivation. Tomse hat für die Jugendlichen diverse Fachleute aus den Bereichen Landschaftsarchitektur und Ökologie aufgeboten.

Von diesen wurden die Jungs zuerst theoretisch an das Projekt herangeführt, und sie haben dar­über diskutiert, was überhaupt einen Park ausmacht. Dann haben sie verschiedene Pärke zwischen Bahnhof Oerli­kon und Opfi­kon begutachtet. Einen Tag später suchten die Jungs die Pflanzen aus, die von einer Schulhaus­baustelle in die Wunderkammer verpflanzt werden sollten.

Auch einen historischen Abriss über Parkgestaltungen im antiken Meso­potamien, im Barock und Eng­lische Gärten bekamen die Jugend­lichen mit auf den Weg.

Rettungsaktion für Pflanzen

«Wir haben über drei Stunden einzelne Pflanzen ausgegraben und sie damit vor dem Bagger geret­tet. Ein solches Fahrzeug hätte­ in drei Minuten alles zunichte­gemacht», erzählt Chris vom Ausflug zum Schulhaus-Areal, von dem sie Pflanzen für den Zauberwald herholen konnten. «Am Ende der Woche bekommen sie auch ein Zertifikat. Das kann ihnen durchaus bei der Lehrstellensuche helfen», erläutert Vesna Tomse, die in ­allem auch nach dem praktischen ­Nutzen sucht – und findet.

Auf dem Areal hat sich in den letzten Monaten viel getan auf dem bisher verwilderten Grundstück, und Tomse hat aus allem Möglichen, das anderswo nicht mehr gebraucht wurde, Brauchbares gemacht. Dank ihrer langjährigen Erfahrungen hat sie Know-how in vielen Bereichen, und von Bauplanung bis Künstlerbeziehungen nimmt das Freiraum-Labor Wunderkammer ­immer mehr Gestalt an. Tomse hat eine Vision, die sie mit all ihren Kräften umsetzt. Das Areal soll ein belebtes Binde­glied ­zwischen dem angrenzenden Leutschenbachgebiet der Stadt Zürich­ und Opfi­kon werden.

Vision real werden lassen

Um die Menschen durch den «Zauberwald» zu locken, sei der Weg, den die Jugend­lichen vor­bereiten, elementar. Durch den Ver­bin­dungs­weg von der Tram­halte­stelle ins Quartier verspricht sich Tomse weniger Berührungsängste. Für die allernächste Zukunft­ ist sie jedoch noch mit ganz anderen Gedanken beschäftigt.

Nicht dass ihr Steine in den Weg gelegt werden, aber ganz konkret muss sie ein paar Brocken aus dem Weg räumen, um die ­Zukunft des «Zauberwaldes» und der Wunderkammer zu sichern­. Stromleitungen sind schon gelegt in die Container der Geschäftsstelle und des Kulturraums. Aber Was­ser und Abwasser sind als Nächstes dran, und dafür braucht sie noch ganz viele Batzen.

«Aber morgen Freitagabend feiern wir erst einmal, was wir in diesen Tagen wieder erreicht­ ­haben», freut sie sich und hofft auf viele Gäste aus dem Quartier, den umliegenden Büros und Geschäften. Im «Welcome ­Social Club», der regelmässig statt­finden soll, hofft sie, möglichst viele Menschen zu moti­vieren, die Wunderkammer mit Leben zu füllen. (Zürcher Unterländer)