Links-rechts-Allianz bekämpft Mittekandidat fürs Schulpräsidium

Das Plakat sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Mit einem Lächeln grüsst SVP-Kandidatin Silvia Messerschmidt potenzielle Wähler, die sie mit ihren Stimmen ins Amt der Schulpflegepräsidentin hieven können. Das Seltene entdeckt man erst auf den zweiten Blick, bei den Parteien, welche Messerschmidts Kandidatur unterstützen. Die SVP findet sich da, die Jungbürgerliche Liste der SVP (JBLSVP), der Gemeindeverein (GV) – und die SP.

Die stärkste linke und die stärkste rechte Partei sowie JBLSVP und GV, im Opfiker Parlament mit zusammen 19 von 36 Sitzen vertreten, machen gemeinsame Sache. Und fordern mit Schulpflegerin Messerschmidt den amtierenden Präsidenten Norbert Zeller von der CVP im zweiten Wahlgang am 10. Juni heraus. Zeller wird nicht nur von seiner eigenen Partei, sondern auch von EVP, FDP und den Grünliberalen unterstützt. Gemeinsam stellen die vier Parteien die übrigen 17 Sitze im Parlament.

Polparteien wollen mehr Deutschunterricht

Dass SP und SVP Bündnispartner sind, kommt selten genug vor. Gerne wird in solchen Fällen der negativ konnotierte Begriff der «unheiligen Allianz» verwendet. Dagegen wehren sich Marc-André Senti (SP) und Richard Muffler (SVP) als Präsidenten ihrer Parteiwahlkommission. Man trete vielmehr für Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam in den Wahlkampf ein. Insbesondere beim Thema Deutsch wünschen sich beide Parteien, dass die Opfiker Schüler stärker gefördert und unterstützt werden, heisst es in einem gemeinsam publizierten Positionspapier der beiden Polparteien.

Das Papier schweigt sich indes darüber aus, warum deshalb Messerschmidt als Kandidatin lanciert wurde. Das passt gut zu diesem Wahlkampf, der diesen Namen nicht wirklich verdient. Denn öffentlich gekämpft, das wurde in dieser Sache noch nie wirklich. Eine Debatte oder Diskussion vor Publikum haben die beiden Kandidaten nicht geführt. Zeller nahm zwar an einem Podium für alle Stadtratskandidaten vor dem ersten Wahlgang am 15. April teil, dort fehlte aber Messerschmidt, die einen anderen Termin hatte. Einen vergleichbaren Anlass, an dem sie hätten die Klingen kreuzen können, gab es seither nicht.

Das beantwortet indes nicht die Frage, wieso Zeller überhaupt herausgefordert wird. Was offensichtlich nicht gut ankam: Unter Zeller wurde das Amt eines Gesamtschulleiters eingeführt, einige Parlamentarier fühlten sich von der Implementierung dieses Postens offenbar überrumpelt. Speziell wurde die Frage gestellt, warum es dann trotz dieses neuen Gesamtschulleiters immer noch neun Schulpfleger brauche.

«Das ist eine berechtigte Frage», sagt Zeller. «Tatsächlich sind wir von der Schulpflege auch der Meinung, dass eine Reduktion auf sieben oder sogar fünf Schulpfleger nun angemessen wäre. Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits gestellt.» Dies sei aber ein Entscheid, der nicht in der Kompetenz der Schulpflege, sondern des Souveräns liege.

Ein weiterer Kritikpunkt, der während des Wahlkampfs im Gespräch mit Parlamentariern erhoben worden ist: Die Fluktuation beim Personal sei unter Zellers Ägide hoch gewesen. Den Punkt will der amtierende Präsident aber nicht gelten lassen. «In den Schulen von Opfikon arbeiten 350 Mitarbeiter, in den letzten beiden Jahren hatten wir eine Fluktuationsrate von um die fünf Prozent. Das ist eine relativ stabile Rate.»

Nicht die gleiche Vorstellungvon der Amtsausführung

Herausgefordert wird Zeller von einer Kollegin aus der Schulpflege. Silvia Messerschmidt kann dabei reichlich Erfahrung geltend machen, bereits seit acht Jahren arbeitet sie in der Behörde. «Zu Beginn waren es Schulpflegekollegen und die Partei, die mich zu einer Kandidatur motiviert haben. Schnell war für mich jedoch klar, dass ich mich der Herausforderung, nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch auf der politischen Ebene der Stadt mitzuentscheiden, stellen möchte», erklärt sie ihre Motivation.

Der grösste Unterschied zwischen Zeller und ihr dürfte sicherlich die Vorstellung hinsichtlich der Wahrnehmung und Ausführung des Amtes sein, sagt sie weiter. «Für mich ist dabei ganz zentral, dass die gewählten Mitglieder der Schulbehörde inklusive Präsidium grundsätzlich gleichberechtigt sind und keinen Chef haben.» Die Aufgabe des Präsidenten sei es, die Sitzungen zu leiten und die Entscheidungen der Behörde gegen aussen zu vertreten.

Gefragt nach ihren Zielen, sagt Messerschmidt, dass sie neben der Schulraumplanung und der Weiterentwicklung der Tagesstrukturen den Fokus vor allem auf eine umfassende Deutschförderung setzen möchte. Hier müsse man mehr tun, als der Kanton vorschreibe. Mit den richtigen Argumenten sei sie überzeugt, dafür auch im Parlament Unterstützung zu bekommen.

Zeller erklärt, er hoffe, dass man bei der ganzen Polemik wieder von einer Personenwahl sprechen werde. «Ich habe in den letzten vier Jahren zentrale Fragen auf den Tisch gebracht und verschiedene Pläne aufgegleist, gerade beim Projekt Tagesschule, der Weiterentwicklung und Förderung von leistungsstarken Schülern und auch bei der Deutschförderung. Jetzt gilt es, diese Massnahmen auch weiter und vermehrt umzusetzen.»

Ob der Poker aufgeht, zeigt sich am Sonntag

Betrachtet man die Situation von aussen, gibt es noch einen anderen Ansatz, um die Strategie der SVP zu erklären: Die Partei will stärker im Stadtrat vertreten sein. Zwar ist es ein offenes Geheimnis, dass Zeller bei den meisten Abstimmungen stadtratsintern als SVP­ler gestimmt hat. Trotzdem fehlt der Partei seit geraumer Zeit ein Stadtrat, hinter dem sie voll und ganz steht. Bruno Maurer wurde zwar wiedergewählt, im Wahlkampf wurde er aber nicht einmal von seiner Partei unterstützt, nachdem er erklären musste, wieso er eine Million Franken für ein Beratungsmandat gutgeheissen hatte. Und Beatrix Jud hat schon vor über vier Jahren im Streit mit der Partei gebrochen. Mit Messerschmidt als Schulpflegepräsidentin hätte die SVP also quasi wieder einen Stadtratssitz mehr.

Ob die Strategie aufgeht, zeigt sich am nächsten Sonntag. Im ersten Wahlgang erreichte Zeller 596 Stimmen, Messerschmidt 431. Interessant wird sein, wohin die 117 Stimmen gehen, die der damals ebenfalls kandidierende Daniel Walder vom Gemeindeverein erzielt hat, der jedoch nicht zum zweiten Wahlgang zugelassen ist, da er aus der Schulpflege abgewählt worden ist. Gehen seine Stimmen analog zur Unterstützung auf dem Wahlplakat an Messerschmidt, wird es spannend. (Zürcher Unterländer)