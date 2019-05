Löcher in Tanks gebohrt und Benzin abgezapft

Mit einem raffinierten Dieb hat es die Polizei ennet dem Rhein zu tun: Ein Unbekannter hat bei Hohentengen Löcher in die Tanks dreier Autos gebohrt und dann daraus das Benzin abgezapft. Die Fahrzeuge waren auf dem Pendlerparkplatz an der L 161 in Höhe der Abzweigung nach Kaiserstuhl geparkt, wie die Deutsche Polizei in einer Mitteilung schreibt.

In einem Fall konnte die Tatzeit auf den Mittwoch zwischen 03:00 Uhr und 12:30 Uhr eingegrenzt werden. Allein das gestohlene Benzin dürfte einen Wert von mehreren hundert Euro haben. Dazu kommt noch der entstandene Schaden an den aufgebohrten Tanks. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mcp)