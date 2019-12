Lokalinfo AG kauft den «Anzeiger von Wallisellen»

Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Verlegers Christian Albrecht im August 2018 gab es beim «Anzeiger von Wallisellen» eine längere Phase der Ungewissheit. Die Erbinnen haben das Blatt nun per 1. Januar 2020 verkauft, an die Lokalinfo AG mit Sitz in Zürich.

Dieses Unternehmen, das dem früheren SVP-Nationalrat Walter Frey gehört, verlegt bereits mehrere Lokalzeitungen, etwa in Opfikon, Kloten und Volketswil. Dazu kommen Stadtzürcher Quartierblätter wie etwa Züriberg und Zürich West.

Ausgewogenheit in Leistungsvereinbarung festgehalten

Wie die Stadt Wallisellen in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, wurde die politische Ausgewogenheit in einer Leistungsvereinbarung festgehalten.

Die Lokalinfo habe bereits bei anderen Blättern gezeigt, dass sie Lokalzeitungen als offenes Forum für das gesamte Meinungsspektrum sieht und diese Prämisse im Redaktionsalltag auch umsetzt. Der Gemeinderat ist deshalb überzeugt, dass diese Ausgewogenheit «in ihrer bisherigen Form bestehen bleibt».

Redaktionell geleitet wird die Zeitung auch künftig vom langjährigen Redaktor Markus Lorbe. Das Blatt bleibt amtliches Publikationsorgan. (mst/sda)