Lokalsender wird national

Neu wird das TV-Signal nämlich nicht mehr nur von der Glattwerk AG übertragen, sondern nun auch von Swisscom.

Seit Jahren wird der kleine Fernsehsender über das Kabelnetz der Werke Wallisellen AG verbreitet. Zulieferer des Signals ist die Firma Glattwerk AG mit Sitz in Dübendorf, welche ihr Angebot auch über Glasfaser anbietet (Glattvision). Neben Zuschauerinnen und Zuschauern aus der eigenen Gemeinde konnten bisher nur interessierte TV-Konsumenten aus Dübendorf, Gockhausen, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen das Walliseller Programm empfangen.

Neu ist Televista ein grosser Schritt punkto Verbreitung gelungen. Auf Swisscom TV im Abonnement M ist dessen Angebot auf dem Programmplatz 153 zu finden. Somit kann der Lokalsender in der ganzen Schweiz empfangen werden.

Ein Livestreaming sei zusätzlich auf der App Swisscom TV Air erhältlich, meldet die TV-Crew aus Wallisellen.

Neue Programmstruktur

Im Rahmen dieser Neuerung werde die Sendestruktur leicht verändert: Statt wie bisher die neueste Sendung in der Endlosschlaufe zu wiederholen, wird sie neu in Tagesblöcken von 10 bis 22 Uhr, teils gar bis 24 Uhr gesendet. In den Nachtstunden werden vornehmlich die vorangegangenen Sendungen wiederholt. Zusätzlich sollen mit dem Format «Zeitreise ins Televista-Archiv» auch vermehrt frühere Beiträge oder Sendungen nochmals präsentiert werden. Selbstverständlich stünden die aktuellen Sendungen und das Archiv auch weiterhin auf der eigenen Website www.televista.ch zur Verfügung. (red)