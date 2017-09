«Macho von den Welfen» nimmt vor der Prüfung ein Vollbad

Wäre «Macho von den Welfen» ein Mensch, man würde ihn wohl als Wasserratte bezeichnen. Doch das mutige Tier am Beckenrand des Freibads Wiesengrund ist ein Hund. Genauer ein Polizeihund. Und diese Funktion erlaubt es ihm, an diesem Montagnachmittag das zu tun, was ihm offensichtlich ziemlich viel Spass macht: ins Becken springen. Macho taucht nämlich in eine wichtige Mission ein. Der Kopf ragt aus dem Wasser, mit schnellen Beinbewegungen pflügt sich das 40-Kilo-Tier vorwärts.

Am anderen Ende des Beckens wartet ein «Täter», verkörpert von Stefan Meister, Instruktor Diensthundewesen bei der Kantonspolizei Zürich. Er leitet die Polizeihundeübung im Freibad. Selbst für den erfahrenen Instruktor ist es die erste Übung in einem Schwimmbecken. Die Arbeit im Wasser ist zwar Bestandteil der Diensthundeausbildung, dafür trainiert wird aber normalerweise in Seen oder Flüssen. «Auf diesem eingezäunten Areal finden die Hunde ideale ­Bedingungen für ein ungestörtes und konzentriertes Training», sagt Meister. Einsätze im Wasser gehören nämlich durchaus zum Arbeitsalltag der Polizeihunde. «Gerade jüngst ist es vorgekommen, dass der Fluchtweg eines Täters im Zürichsee endete.»

Üben für die jährliche Prüfung

Fünfmal hintereinander lässt Meister sich in den von einer ­dicken Manschette geschützten Arm beissen. Nicht alle Hunde sind jedoch gleichermassen begeistert von der Idee, ins Bodenlose zu springen. «Xano du Boidamont», ein elfjähriger Schäferrüde, braucht etwas Zuspruch von Hundeführer Roland Filthaut. Dafür spielt der Senior der Runde seine Lebenserfahrung aus. Er balanciert zuerst geschickt auf der Trennmauer zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, um sich so ein paar Meter Wasserweg zu sparen.

Auch die zweite Übung, bei der es gilt, den Täter im Wasser zu fassen, bewältigen Diensthundeführer mit ihren Schützlingen problemlos. Das stimmt zuversichtlich, denn das Training ist eines der letzten vor der jähr­lichen Polizeihundeprüfung. Sie werden Anfang November im Raum Eglisau stattfinden.

Rund 70 Diensthunde stehen bei der Kantonspolizei Zürich im Einsatz, betreut werden sie von zehn vollamtlichen und rund60 nebenamtlichen Hundeführern. In der Mehrheit kommen sie als Schutzhunde zum Einsatz. Sie suchen nach Vermissten oder Einbrechern sowie nach Gegenständen. Auch bei Geländeüberwachungen, beim Schutz von Objekten oder bei Bewachungen vor Gericht oder bei Einvernahmen sind ihre Dienste gefragt. Im Einsatz stehen Deutsche Schäferhunde, Malinois und Rottweiler.

Arbeit mit Familienanschluss

Schäferrüde «Macho von den Welfen» und Diensthunde­führerin Aline Keller sind seit über sieben Jahren ein Team. Damals war Macho acht Wochen alt. «Am Anfang ist das zeitliche Engagement beträchtlich», sagt Keller. Zwei bis drei Jahre intensives Training brauche es, bis man zur Diensthundeprüfung antreten könne. Wie alle Diensthunde lebt auch Macho bei Keller zu Hause und darf jeden Tag mit zur Arbeit: «So kann ich meine Leidenschaft mit dem Beruf verbinden», sagt sie. Ihr Hund hat in der Ausbildung gelernt, Beruf und Freizeit zu trennen. Begriffe wie «Räuber» oder «Polizei», aber auch bestimmte Gegenstände assoziiert er sofort mit einem Einsatz.

Vierbeinige Sympathieträger

Stefan Meister – wieder in trockenen Kleidern – bereitet bereits die nächste Aufgabe vor. Er schätzt es, mit den vierbeinigen Publikumslieblingen der Kantonspolizei Zürich zu arbeiten. Und mit einem Augenzwinkern erklärt er gleich selbst, was die Tiere so beliebt macht: «Die Hunde helfen, und sie verteilen keine Bussen.» (Zürcher Unterländer)