Mal sehen, was in der Altstadt so geht

Wer wissen will, welche Autos, Velos und Fussgänger sich gerade durch die Bülacher Altstadt bewegen, der kann sich entweder vor Ort selber ein Bild machen – oder aber er bedient sich der ­einzigen öffentlichen Webcam in der Stadt.

Seit rund drei Jahren schon liefert die Kamera an der Fassade des Hotels zum Goldenen Kopf Live-Aufnahmen von der Marktgasse. Zwar ist «live» in diesem Zusammenhang relativ; die Fotos werden nur im Sekundentakt geschossen, und bis sie auf dem Internetbrowser angezeigt werden, vergehen ganze25 Minuten.

«Uns war es ein Anliegen, der Welt unser hübsches Städtchen zu zeigen» sagt Hotelpächterin Yolanda Urschinger. Und das ­Angebot werde äusserst rege genutzt. «Wir erhalten regelmässig Rückmeldungen in E-Mail- und Briefform.» Ehemalige Hotelgäste würden sich melden, aber auch ausgewanderte Heimweh-Bülacher. «Wenn die Kamera mal nicht läuft, bekommen wir da schon mal Post aus Singapur.»

Und warum der Sekundenrhythmus und die zeitliche Verzögerung? «Das hat man damals bei der Montage so eingestellt – warum, das weiss ich auch nicht mehr.» Dass man Kamera und Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt mal aufrüstet, das wolle sie nicht ausschliessen.

Webcams üben in den Weiten des Internets generell eine gewisse Faszination aus. Man fühlt sich bald erinnert an das klassische Bild vom mürrischen Mann, der den ganzen Tag vor dem Fenster sitzt und auf die Strasse runterglotzt. Heute schnappt er sich einfach einen Laptop, um auf der ganzen Welt nach Belieben Strassen, Plätze, Bahnlinien oder Pferdeboxen anzustarren, sei es aus Langeweile, um des Voyeurismus willen oder des Heimwehs wegen.

Phänomen Jackson Hole

Aber eben: Was da aus der Region hochgeladen wird, lässt punkto Qualität und Bildfluss doch weitgehend zu wünschen übrig. Die Übertragung von der Bülacher Hotelfassade gehört mit ihrem Sekundentakt da noch zum Besten, was verfügbar ist – zusammen mit der Zuschauerterrasse des Flughafens.

Dabei wäre technisch doch ganz anderes möglich. Beispiel USA: Wer auf der Videoplattform Youtube nach dem Stichwort Jackson Hole sucht, stösst auf eine mit 1080 Pixeln aufgelöste Liveschaltung, die seit dem 20. Juli 2016 dieselbe Kreuzung zeigt. Langweilig? Der Stream hatte am Montag um 3 Uhr Ortszeit (11 Uhr bei uns) noch über 100 «Zuschauer», die sich über das Stream-eigene Chatfenster unterhielten, über die morgens gähnend ereignislose Kreuzung – oder über ganz was anderes.

Ein Phänomen. Ebenfalls hochauflösende Bewegtbilder liefert etwa das Tourismus­büro von Venedig; unter der Youtube-Suche «I Love You Venice» bietet es die Live-Perspektive auf den Canal Grande samt Rialtobrücke – ebenfalls in 1080 Pixeln.

Das sagt das Gesetz

Warum ist das Unterland da ­bildtechnisch im Vergleich so schwach auf der Brust? Wer vermutet, dass in der Schweiz die gesetzlichen Bestimmungen bes­sere Bilder verunmöglichen würden, etwa des Datenschutzes ­wegen, der irrt. Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte äussert sich auf seiner Website sogar explizit zum Thema Datenschutz-konformer Betrieb von Webcams. Und die Regel ist klar: Personen dürfen nicht identifizierbar sein. Punkt.

Also keine Gesichter in hoher Auflösung und keine Autokennzeichen. Dass diese Bestimmungen durchaus Aufnahmenin HD-Qualität erlauben, zeigt das Beispiel der offiziellen Stadt Lausanne. Diese veröffentlicht hochauflösende Livebilder vom Place de la Palud (siehe Box rechts). Einzig die Fenster, durch die Einblicke in private Räume möglich wären, wurden kameraseitig abgeklebt. (Zürcher Unterländer)