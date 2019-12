Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist am Montagmorgen in Bülach ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Eine Person wurde schwer verletzt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Kurz vor 05:30 alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten, bis auf einen Mann, alle Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Der im Haus gebliebene 58-jährige Mann wurde durch Polizisten aus dem Fenster gehievt und nach der Erstversorgung durch ein Notfallteam in ein Spital gefahren.

Brandursache noch unklar

Der Brand wurde durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht, heisst es in der Mitteilung weiter. Nachdem alle Bewohner durch die Sanität vor Ort untersucht worden waren, konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Räumlichkeiten, in welchen das Feuer ausgebrochen war, sind unbewohnbar.

Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Bülach sowie mehrere Ambulanzteams von Schutz & Rettung Zürich und des Spitals Bülach im Einsatz. (far)