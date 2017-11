Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer

Kurz vor 11 Uhr war ein 26-jähriger Arbeiter am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in Kloten mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, stürzte er aus noch ungeklärten Gründen zwischen dem Gerüst und der Schalung rund drei Meter in die Tiefe. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste nach der Erstbetreuung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung ins Spital gefahren werden. (mst)