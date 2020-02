Mann wird in Embrach von Auto erdrückt

In Embrach kam es am frühen Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall: Ein 49-jähriger Mann hatte sich für Arbeiten unter einem Auto platziert gehabt. Aus bislang unbekannten Gründen rutschte das Auto plötzlich von den Auffahrhilfen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte der ausgerückte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Embrachertal, das Forensische Institut Zürich FOR sowie ein Rettungsteam mit einem Notarzt vom Spital Bülach im Einsatz. (mcp)