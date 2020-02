Marktfahrer trotzen dem garstigen Wetter

Die Marktfahrenden waren am Dienstag nicht zu beneiden: Am Bülacher Warenmarkt herrschte am Nachmittag eine triste Stimmung. Bei Wind und Regen schlenderten nur vereinzelte Passanten durch die Altstadt und schauten sich an den Ständen mit italienischen Spezialitäten, Handy-Täschchen, Dörrfrüchten, gebrannten Mandeln und Pullovern um.

Doch Marktfahrer sind zäh und wetterfest. Auch wenn sie um halb sechs losgefahren sind und bereits Stunden ohne Kundschaft an ihrem Stand verharren, geben sie sich immer noch gut gelaunt. Das gehört schliesslich zum Beruf. Die Schuhcreme-Verkäufer polieren den Passanten unentgeltlich die Stiefel und ziehen sie ins Gespräch, bis der eine oder die andere dann doch das Portemonnaie zückt.

Mehr Dusch-WCs als Punsch

Der Hut- und Handschuhverkäufer hatte seine Ständer dicht unter das Dach gerückt, um seine Ware vor dem Regen zu schützen. Ganz schlecht laufe das Geschäft, gab er Auskunft. Nicht einmal Marroni, Punsch und Schals fanden Absatz an diesem trist-kalten Nachmittag.

Gut lief hingegen das Geschäft – gemäss Aussagen des Verkäufers – am Stand mit den verschiedenen Dusch-WCs. «Papier ist gut zum Schreiben und Lesen, aber nicht für die Toilette», warb Standbetreiber Kurt Gwerder für seine Produkte, während ein älteres Paar bei seiner Partnerin einen Vertrag unterschrieb. Den Sitzkomfort konnte man gleich vor Ort testen, während man die Spritzfunktion erst zuhause ausprobieren kann.

Am Markt auf dem WC sitzen ist nicht jedermanns Sache. Verkäuferin Barbara Eichmann stellte sich für ein Foto zur Verfügung.