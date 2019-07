Martin Brunner ist neuer Stabschef

Der Bachenbülacher Martin Brunner tritt die Nachfolge des Bülachers Ernst Schlecht als Stabschef des Sicherheitszweckverbandes (SZBW) an. Der SZBW betreibt neben Feuerwehr und Zivilschutz auch die Gemeindeführungsorganisation (GFO) in besonderen und ausserordentlichen Lagen.

Aufgaben des Stabschefs sind unter anderem die Sicherstellung der Alarmorganisation, die Organisation der Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der GFO sowie die Vorbereitung und Durchführung von Rapporten.

Jüngerem Platz machen

Seit dem 1. Januar 2015 wirkte Ernst Schlecht als Stabschef. «Der ehemalige Sicherheitschef des Flughafens ist massgeblich am Aufbau der GFO und am guten Wissensstand der Organisation beteiligt», teilt die Gemeinde mit. Er habe sich entschlossen, sein Amt in jüngere Hände zu geben.

Nachfolger Martin Brunner tritt sein Amt per 1. Januar 2020 an. Er gehört seit Jahren dem Kommando der Feuerwehr Bachenbülach-Winkel an. (red)