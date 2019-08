Massnahmen gegen fremde Parkierer

In den vergangenen zwei Jahren haben Fremdparkierer – also nicht ortsansässige Pendler und Dauerparkierer, welche ihr Fahrzeug in Winkel abstellen – deutlich zugenommen, schreibt der Winkler Gemeinderat. Dies habe einerseits mit dem Flughafen Zürich zu tun, der von Winkel aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen ist. Andererseits hätten viele Gemeinden um den Flughafen bereits Massnahmen gegen Langzeit- und Valet-Parking getroffen.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass das Parkregime auch in Winkel überprüft werden muss. Dies ist ein Legislaturziel. Das Parkieren auf öffentlichen Strassen steht in einem engen Zusammenhang mit der Einführung von Tempo 30, weil signalisierte Parkfelder als Verkehrsberuhigungs- und Gestaltungselemente dienen können.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat von Winkel nun entschieden, das aus dem Jahr 2005 stammende Vorgutachten «Einführung Tempo 30» mit Blick auf das Parkierungskonzept zu aktualisieren. Für beide Arbeiten hat er einen Kredit von insgesamt 35 000 Franken bewilligt. (red)