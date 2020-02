Material aus geschlossenem Kreislauf

Bauen mit Altmaterial ist keine Neuheit. Nach 1850 wurde in Bern das Bundeshaus teilweise aus Steinen der abgerissenen Stadtmauer errichtet. Und nach dem zweiten Weltkrieg bereiteten die sogenannten Trümmerfrauen in Deutschland Ziegelsteine für den Wiederaufbau vor.

Mit einer neuen Baustoff-Recycling-Anlage, kurz BSR 2.0, will die Unternehmung Eberhard in Oberglatt den Baustoff-Kreislauf schliessen. Die Kiesvorkommen sind beschränkt, ebenso Standorte für Bauschutt-Deponien.

Grosses Interesse

Martin Eberhard, CEO der Eberhard Unternehmung, eröffnete am Dienstag die Informationsveranstaltung auf dem Betriebsgelände. Das Interesse war gross, knapp 100 Besucher folgten der Einladung. «Der Bauwirtschaft steht ein schier endloses Rohstofflager zur Verfügung», damit wies Eberhard auf das zunehmende Abbruchmaterial hin. Jedes Jahr stehen in der Schweiz mehr als 50 Millionen Tonnen Aushub- und Abbruchmaterial zur Verfügung. 15 Millionen Tonnen können wiederverwertet werden.

Geschlossene Kreisläufe sind für die Firma kein Neuland. Bereits 1983 entstand bei Bülach die erste Aufbereitungsanlage, teilte Martin Preisig, Leiter Baustoffe, den Besuchern mit. 1999 folgte die Ebirec-Anlage in Rümlang, sie gehört heute noch zu den führenden Anlagen in der Schweiz. Preisig erklärte: «Unser Ziel ist, den Kreislauf der Baustoffe weiter zu schliessen.»

Mit modernsten Robotern wird in der geplanten neuen Anlage Bauschutt sortiert. RC-Material soll in Qualität und Preis den herkömmlichen Baustoffen ebenbürtig sein. Beispiele von Gebäuden aus RC-Beton gibt es einige im Unterland. Das Hotel Radisson Blu und das Parkhaus P3 am Flughafen wurden aus RC-Beton erstellt.

«Für uns ist die Bearbeitung von radioaktivem Material kein Thema»Martin Eberhard

Die Firma Eberhard ist sich bewusst, dass ihre Tätigkeiten Auswirkungen in der die Umgebung auslösen. Die Dieselfahrzeuge werden noch längere Zeit im Einsatz stehen. Ende Jahr werden ein 40-Tonnen-Kipper und ein 5-Achs-Fahrmischer mit Elektroantrieb im Einsatz sein. Lärmige Arbeiten erfolgen in der geplanten Halle auf dem Areal Fräflig, Staub saugen Lüftungseinrichtungen an der Quelle ab.

Nach Möglichkeit wird Material mit der Bahn angeliefert und wegtransportiert. Nach Inbetriebnahme der Anlage BSR.02 kann ein wesentlicher Teil der Materialtransporte mit Leerfahrten kompensiert werden. Der Wasserverbrauch wird ausschliesslich durch Dachwasser gedeckt und auf der neuen Halle sind Solarpanels geplant.

Die Fragen aus dem Publikum betrafen vor allen die Auswirkungen der neuen Anlage auf die Umgebung. Es wird befürchtet, dass trotz Massnahmen Mehrverkehr entsteht. Ein Besucher wollte wissen, ob zukünftig auch Abbruchmaterial von Kernkraftwerken in Oberglatt behandelt wird. «Für uns ist die Bearbeitung von radioaktivem Material kein Thema», versicherte Martin Eberhard.