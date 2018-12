Mehr Geld für Unihockey

Wie der Gemeinderat von Dietlikon mitteilt, hat er den Vereinsbeitrag für den örtlichen Unihockeyclub erhöht. Bis anhin erhielt der UHC Dietlikon von der Gemeinde einen Vereinsbeitrag von 2820 Franken.

Diesen März haben die Kloten-Bülach Jets und der UHC Dietlikon allerdings beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln und den Weg in die Zukunft gemeinsam zu beschreiten. Durch die Fusion der beiden Stammvereine entstand am 26. März der «Unihockey Club Kloten-Dietlikon Jets», welcher seinen Sitz in Dietlikon und Kloten hat.

Mit der Fusion sei die für die Beitragsberechnung der Gemeind Dietlikon massgebliche Mitgliederzahl angestiegen, hält die Exekutive im Verhandlungsbericht fest. Der neue Verein erhält deshalb für 2019 einen ordentlichen Vereinsbeitrag von 4865 Franken.

Diese Beitragszusicherung erfolgte allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Gemeindeversammlung am kommenden Montag das Bud­get in der beantragten Form genehmigt.

Mieten könnten sich verdoppeln

Wie der Gemeinderat weiter mitteilt, wurde bislang auch eine Beteiligung an die Kosten für externe Hallenmieten mit maximal 9000 Franken pro Jahr gesprochen. Weil der UHC Kloten-Dietlikon Jets ab 2019 die neue Sporthalle «Stighag» in Kloten für fünf Trainings pro Woche nutzen will, hat der Verein ein Gesuch um Erhöhung des Beitrages auf 24 300 Franken gestellt.

Der Gesamtaufwand des Vereins für externe Hallenmieten beläuft sich gemäss Budget 2018/19 auf 40 000 Franken. Dieser Betrag basiert auf Erfahrungszahlen aus früheren Jahren. Die Kosten für die voraussichtlich ab Frühsommer 2019 zur Verfügung stehende Sporthalle «Stighag» sind im Budget noch nicht berücksichtigt. Die Vereinsleitung geht davon aus, dass sich die Mieten dadurch künftig in etwa verdoppeln werden.

Aus Dietlikon stammen nur 91 der 611 Vereinsmitglieder

Da von den 611 Vereinsmitgliedern nur gerade 91 aus Dietlikon stammen, erscheint dem Gemeinderat der gewünschte Ergänzungsbeitrag für die Zusatzkosten der Sporthalle «Stighag» als zu hoch. Werden für die Aufteilung der zusätzlichen Hallenkosten nur die Mitglieder aus Kloten und Dietlikon berücksichtigt, würde daraus ein Kostenteiler von rund 60 Prozent für Kloten und rund 40 Prozent für Dietlikon resultieren.

Der Beitrag der Gemeinde Dietlikon an die externen Hallenkosten würde sich somit für das Jahr 2019 auf neu 16 000 Franken belaufen. Weil die neue Halle allerdings erst ab Mitte 2019 zur Verfügung stehe, müssten die Mehrkosten von 7000 Franken grundsätzlich anteilsmässig gekürzt werden. Wie der Gemeinderat schreibt, hat er auf eine solche Massnahme verzichtet.