Mehr Platz für die jüngsten Leser

50000 Personen besuchen jedes Jahr die Stadtbibliothek Bülach. Besonders beliebt ist sie bei Familien mit Kindern. Doch genau für dieses Zielpublikum hat es bisher an Platz gefehlt. Während die Kleinen ihre Bücher aussuchten, mussten ihre Eltern daneben stehen. Sitzplätze gab es für sie keine. Speziell eng waren die Platzverhältnisse für Mütter und Väter mit Kinderwagen. Das ist ab heute anders. Nach einem viertägigen Umbau präsentiert sich die Bibliothek moderner und familienfreundlicher. Die Ausleih-Theke im Erdgeschoss ist umplatziert und verkleinert worden. So hat man Platz geschaffen für einen farbenfrohen Kinderbereich mit Sitztreppe, neue Tröge für die Bilderbücher und Tische mit Kinderhockern.

Eine attraktive Bibliothek trägt zur erwünschten Belebung der Bülacher Altstadt bei.Werner Oetiker

Bibliothekskommission

Kleiner Umzug

Die Bücher für Erstleser und Unterstufenkinder findet man nun im ersten Stock. «Diesen kleinen Umzug habe wir auch gleich für eine neue Art der Präsentation genutzt», erklärt Bibliotheksleiterin Pascale Caduff. Statt nach Autoren sind die Bücher in diesem Bereich neu nach Themen geordnet.

Die Stadtbibliothek, 1940 von der Bülacher Lesegesellschaft gegründet, ist seit 1992 an der Marktgasse 35 beheimatet. Während dieser Zeit ist zwar technisch einiges modernisiert worden. In die Einrichtung wurde in den vergangenen 27 Jahren jedoch nie investiert. Der aktuelle Umbau kostet rund 50000 Franken. Dieser Betrag wurde durch den Gemeinderat mit dem Budget 2019 bewilligt. Gut investiertes Geld, findet SP-Gemeinderat Werner Oetiker, der den Umbau als Mitglied der Bibliothekskommission betreut hat. «Eine attraktive Bibliothek trägt viel zur erwünschten Belebung der Bülacher Altstadt bei.» (zuonline.ch)