Mehrere Unfälle sorgen für Chaos im Morgenverkehr

Im Morgenverkehr am Montagmorgen ist es an mehreren Orten zu Unfällen gekommen. Allein auf den Autobahnen des Kantonsgebiets Zürich verzeichnete die Kantonspolizei laut Mediensprecherin Carmen Surber fünf Unfälle. So kollidierten auf der A3 zwischen Brunau und Wiedikon drei Autos miteinander. Verletzt wurde dabei niemand, es kam aber zu Stau.

Auf der A51 zwischen Kloten-Nord und der Verzweigung Zürich-Nord staute es ebenfalls wegen eines Unfalls. Mehrere Fahrzeuge waren darin verwickelt, zwei Personen wurden leicht verletzt. Ebenfalls bei Kloten kam es zu einem Zusammenstoss von zwei Autos. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Stau auch auf A3

Ausserdem kam es auf der A3 zu einem zweiten Unfall. Zwischen Pfäffikon SZ und der Raststätte Fuchsberg gab es ein Selbstunfall ohne Verletzte. Die Wartezeit betrug bis zu einer Stunde. Und in Weiningen auf der A1 kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Lastwagen und einem Lieferwagen. Verletzte gab es ebenfalls keine. Ebenfalls auf der A1 zwischen Spreitenbach und dem Limmattalerkreuz sind drei von vier Fahrstreifen wegen eines Unfalls blockiert. Der Verkehr wird über Überholstreifen und Pannenstreifen geführt.

Übernommen von 20 Minuten. (doz)