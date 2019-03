Meilenstein auf der Circle-Baustelle

Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung im März 2017 erreichte das derzeit grösste Hochbauprojekt der Schweiz einen weiteren Meilenstein: Gemeinsam mit rund 1'000 Mitarbeitenden feierten die Flughafen Zürich AG, die Swiss Life AG und die HRS vergangenen Dienstag Aufrichte in der Convention Hall. Die vier Gebäude im Kern haben die definitive Höhe erreicht, die beiden Gebäude am Nord- und Südende folgen in den kommenden Monaten. Die Miteigentümergemeinschaft dankt allen am Projekt Beteiligten und speziell den Mitarbeitenden auf der Baustelle, die durch ihr Engagement und ihren Einsatz diesen weiteren Meilenstein erreicht haben.

News von der Circle Baustelle

Aktuell stehen täglich rund 700 Mitarbeitende im Einsatz, die Bauarbeiten schreiten planmässig voran. Der Rohbau ist zu grossen Teilen abgeschlossen, zirka die Hälfte der total 87 Lifte ist installiert. Ein weiterer Fokus liegt derzeit auf der Installation der Rohrleitung für die Haustechnikzentralen. Seit wenigen Wochen ist zudem die Fassade sichtbar. Teile der Schutzwand des ersten Gebäudes wurden ab Mitte Februar abgebaut, das Material wird nach der Demontage rezykliert. Die Schutzwand ist insbesondere aufgrund der überhängenden Gebäude gegen die Ringstrasse nötig, die Auskragung beträgt im zehnten Stockwerk bis zu 13.5 Meter. Die Einsätze für die Demontage der Schutzwand werden über die nächsten Monate verteilt stattfinden, voraussichtlich im Herbst 2019 werden diese Arbeiten abgeschlossen sein. (mcp)