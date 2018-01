Mia und Liam lassen alle hinter sich

A-I-L-M: Aus diesen Buchstaben sind gleich beide Spitzenreiter der Namenshitparade 2017 des Spitals Bülach geformt. Je elfmal wurden Mia für ein Mädchen und Liam für einen Jungen von den Eltern als Rufname gewählt. Die Namen Sofia und Noah mussten ihre Spitzenposition räumen. Sie waren 2016 neun, respektive achtmal vergeben worden. 2017 haben sie es noch zu sieben (Sofia), respektive sechs (Noah) Nennungen gebracht. Sie sind damit sogar aus den Top 5 verschwunden.

Dort finden sich im vergangenen Jahr bei den Mädchen je neun Emmas und Lenas und acht Leonies und Ninas. Bei den Knaben vermochten sich 2017 auch Leon und Lio (je 8) sowie Luca und Samuel (je 7) ganz vorne zu positionieren. Die Bülacher Statistik erfasst 1354 Säuglinge.

Der kurze William

Der Name Liam hat in den vergangenen 30 Jahren im Kanton Zürich eine besonders steilen Anstieg in Sachen Popularität hingelegt. Wurde er noch von 1997 bis 1994 insgesamt lediglich viermal vergeben, entschieden sich 2016 bereits 84 Eltern für diese Kurzform von «William».

Der Siegeszug könnte weitergehen, belegte doch der Name mit der Bedeutung «entschlossener Beschützer» 2017 auch im Kantonsspital Winterthur Platz 1. Bei den Neugeborenen der Hirslanden-Gruppe lag Liam mit 22 Nennungen immerhin auf Platz 2, unmittelbar hinter Noah.

Fast schon als Dauerbrenner kann man den Mädchennamen Mia bezeichnen. Bereits 2015 und 2016 belegte die Kurzform von Maria kantonsweit die Spitzenposition mit jeweils 88 Nennungen. Das Original Maria wurde im Spital Bülach dagegen nur gerade einmal gewählt.

Kurz und mit einem «L»

Ungebrochen ist der Trend hin zu kurzen Namen. Drei bis vier Buchstaben sind fast schon die Norm. Beginnt der Name dann noch mit dem Buchstaben L, ist die Chance auf eine Toprangierung hoch.

Klein-Mia oder Klein-Liam mit Jahrgang 2017 werden dereinst in der Spielgruppe oder im Kindergarten vermutlich etwas häufiger den Kopf drehen müssen, wenn ihr Name gerufen wird.

Andere Eltern wollten ihren Kindern das vermutlich ersparen und wählten daher einen seltenen oder gar unbekannten Namen. Ein Blick in die Online-Babygalerie des Spitals Bülach zeigt die Vielfalt dieser Raritäten. Oltian, Evabelle, Luxwin, Nexhbedin, Lekë, Unik oder Zubejr dürften vermutlich länger suchen, bis sie Spielkameraden mit dem gleichen Namen finden.

Peter, Paul und Willy

Eine kleine Renaissance erfuhren 2017 im Spital Bülach die traditionellen Namen der heutigen Grosselterngeneration - zumindest bei den Knaben. So erhielt etwa jeweils ein Kind den Namen Kurt, Willi, Peter, Fritz und Roland. Bei den Mädchennamen fallen am ehesten Regina oder Rita in diese Kategorie.

Einer ist meist genug

Trotz der enormen Auswahl: Die Mehrheit der Eltern lässt es beim Rufnamen bewenden. 871 Kinder (64,3 Prozent) wurden mit einem Namen ausgestattet. Zwei Namen haben 460 Säuglinge (34 Prozent) erhalten. 20 Neugeborene (1,5 Prozent) tragen drei Vornamen.

Besonders üppig in Sachen Namensgebung meinten es die Eltern von drei Kindern (0,2 Prozent). Sie gaben ihrem Nachwuchs vier Vornamen mit auf den weiteren Lebensweg. (Zürcher Unterländer)