Migros schliesst Filiale im Industriegebiet

Die Genossenschaft Migros Zürich gibt die Filiale im Green­house an der Industriestrasse 31 in Dietlikon auf. Am heutigen Sams­tag ist der Laden zum letzten Mal geöffnet, danach ist Schluss, wie die Migros auf einem Plakat informiert. Der Detailhändler will zwar am Standort verbleiben, wird dort aber nur noch einen Outlet-Store betreiben, wie es ihn etwa auch in Eglisau­ gibt. Die Stores bieten bei Lebensmitteln vorwiegend Gross­packungen an, daneben gibt es vor allem Haushalts­artikel, Klei­der­ und Spielwaren. Für normale Einkäufe, etwa um auf dem Heimweg noch ein paar Dinge für das Abendessen zu besorgen­, sind die Outlet-Stores dadurch nur bedingt geeignet.

Verbleibende Migros verfügt nur über wenige Parkplätze

Weshalb die Filiale geschlossen wird, will die Migros nicht sagen. «Wir sind überzeugt, dass der neue Outlet Migros den Bedürfnissen der Kundschaft in Dietlikon Green­house gerecht wird», sagt Mediensprecher Francesco Laratta lediglich auf Anfrage.

Über den Auslöser für die Schlies­sung kann daher nur spekuliert werden. Naheliegend ist jedoch, dass der Standort schlicht nicht rentiert hat. Das Green­house liegt nur wenige Meter von einem Coop-Mega­store entfernt, in welchem unter anderem auch ein Fust und ein Restaurant untergebracht sind. Weitere Konkurrenz befindet sich in der näheren Umgebung zusätzlich durch Aldi und Lidl.

Zusätzlich für Einkäufer un­attrak­tiver wurde der im Vergleich zum Schweizer Konkur­renten kleinere Migros-Laden im Green­house auch deshalb, weil er über weniger Parkplätze verfügt, die zudem kostenpflichtig sind, während direkt beim Coop gegenüber für eine Stunde gratis parkiert werden kann.

Immerhin: Es gibt noch eine andere­ Migros in Dietlikon. Sie liegt an der Pappelstrasse im Quar­tier Brunnen­wiese. Diese ist allerdings, gemessen an der Einwohnerzahl von Dietlikon – inzwischen rund 7700 –, verhältnismässig klein.

Dabei wird es für die nähere Zu­kunft­ auch bleiben. «Zurzeit gibt es keine Pläne für einen neuen Stand­ort in Dietlikon», bestätigt Mediensprecher Laratta. Ge­schul­det ist diese Entscheidung nicht zuletzt der speziellen Lage, in welcher Dietlikon sich in Bezug auf das Detailhandelsangebot befin­det. Die Gemeinde liegt zwischen Bassersdorf, wo die Genossenschaft seit November 2014 eine grosse MM-Filiale betreibt, und der noch umfangreicheren MMM-Filiale im Glattzentrum in Wallisellen. Die Migros sieht dadurch keinen Grund, in Diet­likon selbst auszubauen. «Die Migros­ Zürich ist in Dietlikon gut vertreten», sagt Laratta. «Mit der Migros im Glattzentrum findet sich in der Nähe einer unserer grössten Standorte. Mit der Migros­ an der Pappelstrasse und dem zukünftigen Outlet im Green­house ist für die Kundinnen und Kunden eine gute Nahversorgung gewährleistet. Zudem sind die Standorte Bassersdorf und Glatt­park nicht weit entfernt.»

Das bedeutet gleichzeitig: Dietlikon ist weiterhin Coop-Land. Nebst dem Megastore im Indus­trie­gebiet gibt es eine weitere Filiale­ an der Bahnhofstrasse. Zudem­ liegt neben der Coca-Cola- Fa­b­rik eine Coop-Tankstelle un­mit­­tel­­bar neben der Gemeindegrenze auf Brüttiseller Boden. Vom absoluten Rekord, als gar vier Coops quasi ortsansässig waren­ (eine wei­tere Filiale im ­Gebäude, wo nun der Top-Tip untergebracht ist), ist man aber wieder etwas entfernt. (zuonline.ch)