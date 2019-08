Miliz-Offensive

«Wir brauchen Verstärkung», heisst es auf der Webseite der Feuerwehr Regensdorf. «Dein neues Hobby», meint die Feuerwehr Kloten. «Wir machen Feuerwehr - und Du?», fragt man bei Banesto. Die allermeisten Schweizer Feuerwehren sind nach wie vor im Milizsystem organisiert; auch im Unterland. Nun heisst Miliz vor allem zwei Dinge: Freiwillig und nebenberuflich. Entsprechend haben die Ortsfeuerwehren, nebst der Bekämpfung von Feuer und Wespen, eine weitere anspruchsvolle Aufgabe: Sie müssen in besonderem Masse darum bemüht sein, Privatpersonen für ihre Tätigkeit zu begeistern und sie zum Engagement zu motivieren. Dabei sollte der «Funke» idealerweise auf die Jugend überspringen.

Auch vor diesem Hintergrund ist der Tag der offenen Tür – und/oder die Nacht der offenen Tore zu verstehen, die zahlreiche Feuerwehren in der ganzen Schweiz morgen und am Samstag veranstalten. Sie stehen im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums des Schweizerischen Feuerwehrverbands (SFV). Die Bevölkerung soll Gelegenheit bekommen, sich aus erster Hand darüber zu informieren, wie das lokale Feuerwehrwesen funktioniert und was die Herausforderungen der Gegenwart sind.

Darüber hinaus sollen vor Ort auch Fragen zum Übungsbetrieb, zu den Einsätzen und zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Feuerwehr beantwortet werden können. In einem Factsheet zur Veranstaltung hält der Verband einen simplen Grundsatz für seine Mitglieder fest: «Einfach bleiben!» Die Ortsfeuerwehren könnten in und um ihr Depot «das machen, was sie wollen».

Selber löschen in Rümlang

Auf der Webseite des SFV sind die teilnehmenen Feuerwehren aufgelistet. In der Region Unterland partizipieren nicht ganz alle, aber doch viele. Einen besonderes grossen Anlass organisiert die Stützpunktfeuerwehr Kloten am Samstag bei ihrem Depot an der Dorfstrasse 56/58. Um verschiedene Infoposten rund um das Sicherheitswesen und gleichzeitig einen Kinderfeuerwehrtag zu organisieren, haben die Feuerwehrler mit dem Rettungsdienst Spital Bülach, mit der Stadtpolizei Kloten, mit dem Samariterverein, mit der Autohilfe Zürich, mit der Kanalreinigungsunternehmung Aweka AG und mit dem Zivilschutz Hardwald (ZSO) zusammengespannt.

Bei der Feuerwehr von Rümlang gibt es morgen Freitag eine Festwirtschaft ab 14 Uhr, auf 18 Uhr ist dann eine Feuerlöscher-Demo anberaumt und man verspricht sogar: «Besucher haben die Möglichkeit, Kleinbrände selber zu löschen».

Die anderen offenen Depots Ebenfalls bereits morgen findet die interessierte Bevölkerung offene Feuerwehrtore bei den Depots in Stadel (Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach) ab 18 Uhr, in Bachenbülach (Feuerwehr Bachenbülach-Winkel), in Otelfingen (Feuerwehr Unteres Furttal) und in Regensdorf (jeweils ab 17 Uhr), oder in Niederglatt (ab 14 Uhr).

Andere Feuerwehren öffenen Tür und Tore ihrer Depots dann am Samstag, 31. August. Dazu zählen Opfikon (11 bis 17 Uhr), Embrach (ab 11.30 Uhr), Dielsdorf (ab 14 Uhr), Dietlikon (von 15 bis 23 Uhr) und Buchs-Dällikon (in Buchs) (von 16 bis 23 Uhr).