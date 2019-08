Mit «Gottfried Keller» sprach eine sehr berühmte Person am 1. August

Bereits am 31. Juli wurde in Hochfelden auf dem Areal des Werkhofs gefeiert. Rund 400 Gäste genossen Gratisbratwurst und Getränk, offeriert von der Gemeinde. Nachdem letztes Jahr aufgrund der grossen Trockenheit kein Feuerwerk gezündet werden durfte, sorgten diesmal die Fachleute von Pyromantik Feuerwerk nach Anbruch der Dunkelheit unter lauten Bravo-Rufen des Publikums für einen fulminanten Höhepunkt des Abends.



FDP-Kantonsrätin Doris Meier-Kobler sprach in Hochfelden über Träume und Visionen. Bild: lw.

Auch Gemeindepräsidentin Simone Caneppele freute sich darüber. Festrednerin Doris Meier-Kobler, Gemeindepräsidentin von Bassersdorf und Kantonsrätin (FDP), sprach über gemeinsame Werte, Visionen und Träume.

«Der Traum ist eine Schweiz, welche die kommende Generation auch immer noch ‹Heimat› nennen wird.»Doris Meier-Kobler, Gemeindepräsidentin Bassersdorf

Sie betonte die Tugenden der Schweizer wie Fleiss, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Präzision und Bescheidenheit. «Der Traum ist eine Schweiz, welche die kommende Generation auch immer noch ‹Heimat› nennen wird.» Die gemeinsam gesungene Nationalhymne ertönte im Gegensatz zum knallenden Feuerwerk eher zaghaft.

Schauspieler Dani Mangisch überzeugte in Glattfelden

In Glattfelden organisierte wie jedes Jahr die Vereinigung Glattfelder Ortsvereine (VGO) das reichhaltige Zmorge-Buffet im Werkhof Wiesengrund. Rund 200 Gäste genossen Frühstück und musikalische Umrahmung durch die Musikgesellschaft Glattfelden und die Örgeligruppe am Mülibach.



Der «Gottfried Keller von Glattfelden»: Daniel Mangisch. Bild: sim

Gemeindepräsident Ernst Gassmann war gespannt auf die Ansprache von «Gottfried Keller». «Er ist zwar nicht das Original, aber er verkörpert ihn wie kein Zweiter.» Die Rede war von Schauspieler Dani Mangisch, welcher stilvoll im dunklen Mantel und Strohhut auftrat und sich daran «erinnerte», wie er dereinst in Zürichs Niederdorf betrunken in der Gasse lag und nicht mehr wusste, wo er daheim war.

So waren es denn auch Themen wie Heimat, Migration und Klimaveränderung, welche mittels Textpassagen und Gedichten von Gottfried Keller aufgegriffen wurden. Mangisch gelang es zu vermitteln, dass diese auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Die Nationalhymne wurde dank der Unterstützung durch die Musikgesellschaft problemlos bewältigt.

SP-Ständerat Daniel Jositsch sprach in Dänikon

Beim Schützenhaus luden die beiden Gemeinden Dänikon und Hüttikon zur gemeinsamen 1.-August-Feier ein. Der 54-jährige SP-Ständerat Daniel Jositsch hielt die Festansprache vor mehr als 100 Gästen. In seiner Rede stellte er die Werte Verantwortung, Führung und Entscheidung ins Zentrum.



Daniel Jositsch forderte von der Gemeinde Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Bild: sim

Am Beispiel Digitalisierung zeigte er auf, dass diese zwar Arbeitsplätze vernichtet, aber ebenso Chancen für neue Arbeitsplätze biete. «Aber wenn man etwas verschläft, geht es sehr schnell abwärts», warnte er. Heute brauche es die Bereitschaft, Risiken einzugehen und klare Entscheidungen zu treffen.

«Wir leben in einem paradiesischen Land, aber Wohlstand lässt sich nicht einfrieren.» Daniel Jositsch, Ständerat (SP)

Als Präsident des Kaufmännischen Verbands der Schweiz und Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten kennt Jositsch den hohen Stellenwert, ein Urteil zu fällen und Verantwortung zu übernehmen: «Wir leben in einem paradiesischen Land, aber Wohlstand lässt sich nicht einfrieren.» Er erwähnte, dass auch in der Politik nicht immer Führungsverantwortung übernommen werde. Und Jositsch forderte die Festgemeinde auf, nicht nur persönliche Verantwortung zu pflegen, sondern auch solche für die Gesellschaft zu übernehmen.

Die Feier war vom Däniker Gemeinderat Lars Meier organisiert worden und musikalisch begleitet vom Echo vom Furttal.

Carmen Walker Späh lobte die Rümlanger

In Rümlang beschwor Regierungsratspräsidentin Carmen Walker Späh den Geist von Alfred Escher herauf, als sie mit ihm «telefonierte».



«Telefonierte» mit Alfred Escher: Regierungsrätin Carmen Walker-Späh bei ihrer 1. Augustrede in Rümlang. Bild: lw

Der vor 200 Jahren geborene Wirtschaftspionier unterhielt sich mit der Regierungsrätin aus einer Cloud heraus über die Zukunft der Schweiz. Es gehe uns recht gut, meinte er, aber einzelne Wolken seien am Himmel und ein stabiles Hoch nicht in Sicht. Die Schweiz sei auf eine erfolgreiche Volkswirtschaft angewiesen und ein Alleingang wäre wie vor 200 Jahren töricht. Die bilateralen Verträge seien Weltklasse, und man solle das Potenzial der Einwanderer nutzen. Später sagte die Regierungsratspräsidentin, sie vermisse oft den Mut zur Innovation und das grosse Wagen, wie es Escher damals getan habe.

Zum Publikum gewandt lobte sie die aktive Wirtschaftsförderung der Gemeinde Rümlang und betonte auch, dass sie als Volkswirtschaftsdirektorin und Verkehrsministerin den volkswirtschaftlichen Nutzen des Flughafens in der gleichen Art berücksichtige, wie den Wunsch der Bevölkerung, sich vor Lärm zu schützen.

Vor der Sporthalle Heuel sorgte die Liveband Solottobre unter freiem Himmel für italienische Ferienstimmung. Sie hatte eigens für diesen Anlass die Schweizerhymne einstudiert und war etwas enttäuscht darüber, dass das Publikum nicht kräftiger mitgesungen hatte.

Claude Cornaz wies in Bülach auf Integration hin

Spendabel zeigte sich die Stadt Bülach und lud die Gäste auf dem Lindenhof zu Wurst, Brot und Süssmost ein. Die Würste durften die Hungrigen gleich selber grillieren.



Mit dem Verwaltungsratspräsident der Vertro-Pack Claude Cornaz sprach ein Ur-Bülacher- Bild: lw

Stadtpräsident Mark Eberli begrüsste als Festredner den Ur-Bülacher Claude Cornaz, Verwaltungsratspräsident der Vetro-pack. Cornaz habe in der Vergangenheit und bis heute viel für die Menschen und die Stadt getan, betonte Eberli.

«Vergessen wir jene Menschen nicht, denen es nicht so gut geht wie uns, und setzen wir uns ein für die Integration aller Menschen in die Gesellschaft»Claude Cornaz

In seiner Rede würdigte Cornaz den ehrenamtlichen Einsatz vieler Menschen und regte an, jeder solle sich mit seinen Talenten und Fähigkeiten für die Allgemeinheit einsetzen. «Vergessen wir jene Menschen nicht, denen es nicht so gut geht wie uns, und setzen wir uns ein für die Integration aller Menschen in die Gesellschaft», sagte er. Jeder solle sich an seinem Platz einsetzen und damit zum Gelingen einer Gesellschaft beitragen, in der es für alle Platz hat. Den Blick auf das Wesentliche richten und die Relationen bewahren, so könne eine funktionierende Gesellschaft gelingen, schloss er.

Wer die Ohren spitzte, hörte danach das Silberglöggli ganz zart von der Kirche her erklingen.

Text: Olav Brunner, Ruth Hafner Dackerman, Jasminka Huber, Marlies Reutimann (red)