Mit Kettensäge in Bülach unterwegs

Halloween hielt die Zürcher Polizeien auf Trab. Die Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie der Kommunalpolizeien sind in der Nacht auf Donnerstag rund vierzig Mal ausgerückt. Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet, heisst es in einer Mitteilung. In vielen Fällen hätten Jugendliche Eiern gegen Fassaden, Fensterscheiben und fahrende Autos geworfen. Zudem wurden Gegenstände wie Einkaufswagen, Abfallcontainer oder Baustellenmaterial auf die Strassen geschoben. In zwei Fällen wurden Abfalleimer in Brand gesteckt und an drei Orten Knallkörper gezündet. Ein Ausrücken der Feuerwehr war in keinem der Fälle nötig.

Mit Baseballschlägern Passanten verfolgt

In Bülach erschreckte ein Jugendlicher erschreckte die Leute mit einer Motorsäge– ohne eingesetzter Kette. Die Polizei hat ihn festgenommen. Er müsse mit einer Anzeige rechnen.

Weitere Jugendliche verfolgten Passanten mit Baseballschlägern oder verschmierten eine Fassade mit Kunstblut. «Eine Sachschadenhöhe kann zurzeit nicht beziffert werden», schreibt die Kantonspolizei. Im Verlauf des Morgens wird mit weiteren Meldungen über festgestellte Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit Halloween zu rechnen sein.

Die Stadtpolizei Zürich wertet derzeit noch die Meldungen aus und kommuniziert im Verlaufe des Morgens. (far/sip)