Mit Kurzkrimi die Karriere beflügeln

Bedingungen erfüllen und gewinnen

Wer am Schreibwettbewerb teilnehmen möchte, sendet bis am 30. September seinen Krimi an den Arisverlag (E-Mail-Adresse: info@arisverlag.ch). «Die Geschichte sollte im weitesten Sinn ein Krimi sein – wir sehen das nicht so eng», so Sutter. An der vorgegebenen Länge gibt es dagegen nichts zu rütteln: Erlaubt sind höchstens 15 000 Zeichen, inklusive Leerschläge.

Die beste Geschichte wird am Krimi-Abend vom 27. Oktober, 20 Uhr (Türöffnung 19.30 Uhr) im «Treffpunkt», Hunzikerareal, Dialogweg 13, 8050 Zürich vorgestellt. Der Krimi-Abend ist Teil des Buchfestivals «Zürich liest».

Am selben Abend präsentiert Monika Mansour ihr Ratgeber-Buch «Businessplan: Mord». In ihm teilt die in Embrach aufgewachsene Autorin ihre Erfahrungen, gibt Ratschläge und konkrete Anleitungen für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Mansour schaut in ihrem Buch auch über die Grenzen ihres eigenen Schaffens hinaus und lässt zehn weitere bekannte Schweizer Autoren, wie Petra Ivanov, Mitra Devi, Sunil Mann und Christof Gasser ihre Tipps geben.

Das Buch ist ab Ende Oktober im Online-Shop unter www.arisverlag.ch erhältlich. Wer vor dem offiziellen Verkaufsstart bestellt, bekommt ein signiertes Exemplar für 30 statt 33 Franken, inklusive Versandkosten.bd