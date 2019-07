Mit Schwimmflügeli an den Triathlon

Der von Triathletin Nicola Spirig ins Leben gerufene Kids Cup wird dieses Jahr bereits an neun Orten in neun Kantonen ausgetragen. Die Olympiasiegerin freut sich über den wachsenden Erfolg der Sportveranstaltung für Kinder: «Wir sind stolz, dass die Triathlon-Rennserie in der ganzen Schweiz präsent ist und so viele Kinder daran teilnehmen.» Eine der neun Veranstaltungen liegt der Spitzensportlerin jedoch jeweils besonders am Herzen: «Der Kids Cup hier an meinem Wohnort Bülach ist immer speziell. Zu Hause Kinder für den Triathlonsport zu begeistern, macht doppelt Freude.» Bereits heute hätten sich über 200 Mädchen und Buben angemeldet.

Die 5- bis 13-Jährigen werden am Samstag, 6. Juli, ab 12 Uhr im Sportzentrum Hirslen ihrem Alter angepasste Distanzen in den Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen bewältigen.

Die Kleinsten sind fünfjährig

So legen die Jüngsten mit Jahrgang 2014 beispielsweise 25 Meter im Wasser, 950 Meter auf dem Fahrrad und 200 Meter laufend zurück. Schwimmhilfen und Velos mit Stützrädern sind erlaubt.

Die Ältesten (Jahrgang 2006) erwartet eine Schwimmstrecke von 100 Metern und eine knapp 2 Kilometer lange Velostrecke, bevor sie nach 950 Meter Laufen ins Ziel kommen. Gestartet wird im Viertelstundentakt. Nachmeldungen vor Ort sind möglich.

Es wird zwar eine Rangliste erstellt, auf eine Zeitmessung jedoch verzichtet. Spirig betont: «Mit diesem Tag möchte ich den Kindern mit Spass und Bewegung den Sport näherbringen.» Die Motivation, den «Kids Cup by Nicola Spirig» ins Leben zu rufen, fand sie in ihrer eigenen Laufbahn. «Ich konnte sehr viel vom Sport lernen, auch für den Alltag.» Mit ihrer Veranstaltungsserie werden auch die organisierenden Vereine unterstützt. In Bülach ist dies der Club Impuls Triathlon.

Diesmal wird die Spitzensportlerin in Bülach nicht selbst dabei sein können. Zwölf Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes greift sie am 6. und 7. Juli in Hamburg wieder in das internationale Wettkampfgeschehen ein. Sie unterstützt dort das Schweizer Team, wird aber auch im Einzel an den Start gehen und auf Punktejagd für Tokio 2020 gehen. (dsh)

