Mit den Partyhelden gehts ab auf der Zweidler Wiesn

Bereits eine Stunde nach Festbeginn sind sämtliche Plätze in der gedeckten Festhütte besetzt. Am Grill brutzeln Güggeli, das Bier fliesst in Strömen. Zum vierten Mal in Folge haben sich die Organisatoren des Zweidler Fäscht für das Motto «Zweidler Wiesn» entschieden. «Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich so ein Motto herumgesprochen hat», bestätigt Michael Filgertshofer, Präsident des 1.-August-Komitees. Der Trend der Oktoberfeste sei nach wie vor da. «Ein Bierfest passt in den Sommer. Die Leute geniessen zudem das Outfit.»

Viele der Gäste scheinen die aussergewöhnliche Garderobe tatsächlich zu mögen. Überall sieht man farbenfrohe Dirndl und blauweiss karierte Hemden zu Lederhosen. Gaby Suter trägt zum ersten Mal in ihrem Leben ein Dirndl. «Anfangs fühlte ich mich etwas unwohl darin, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.» Die Glattfelderin geniesst einen Drink hoch oben an der Bar, frische Luft und die Aussicht weiter übers Land. «Hier treffe ich Leute, die ich während des ganzen Jahres nicht sehe.»

Brezen, Bier und Hendl

Am Hendl-Grill wird die Warteschlange immer länger. Heini Maag und Geri Frei haben alle Hände voll zu tun. Sie sind zwei der insgesamt 60 Helfer und Helferinnen – alles Zweidler oder Ex-Zweidler. 120 Güggeli wollen an diesem Abend halbiert und auf Teller angerichtet werden. Auch Weisswürste, Brezen und Radi-Teller stehen auf dem Menüplan. Und während munter die Bierkrüge geleert werden, lösen die «Partyhelden» DJ Janosch ab.

Keine fünf Minuten später stehen die meisten der Gäste bereits auf den Bänken, klatschen mit und lassen sich von der Partystimmung begeistern. «Alle Hände nach oben», rufen die Partyhelden, und auf «Country Roads» folgt «Schatzi, schenk mir ein Foto». Für Musiker Charly Bereiter ist der Erfolg seiner Musik nichts Ungewöhnliches. Trotzdem schätzt er es immer wieder, in Zweidlen auftreten zu dürfen. Voller Stolz präsentiert der Profimusiker seine neuste CD «Dini Seel ä chli la bambälä la». «Dieses Lied hat uns völlig unerwartet Erfolg und Glück gebracht.»

Noch zweimal diese Woche

Auf der Wiese vor der Festhütte wird ein Baby gewickelt. Es lässt sich von der lauten Musik nicht beeindrucken und strampelt vergnügt mit den Beinchen. Gleich nebenan setzt Papa Matthias Ruchti seinem einjährigen Söhnchen Kopfhörer auf. Der grössere Bruder sträubt sich allerdings dagegen. «Wir kommen seit Jahren hierher, da all unsere Freunde im OK dabei sind», sagt Ruchti. «Auch die Kinder haben den Plausch hier», ergänzt Daniela Ruchti.

Bis lange in die Nacht hinein wird gefeiert. Die Gäste schätzen es, dass ein Shuttlebus von und nach den umliegenden Gemeinden angeboten wird. «Nächstes Jahr denken wir auch an die Gäste aus Zweidlen-Station», verspricht der OK-Präsident. Am Mittwochabend wird es dann mit dem Feiern weitergehen. Dann sorgt die Gruppe Wirbelwind für Stimmung, bevor am 1. August das letzte der drei Feste mit Höhenfeuer und grossem Feuerwerk in Zweidlen stattfindet.