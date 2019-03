Mit einem Herzfehler durchs lange Leben

Einen ganz besonderen Abend beging Cuore Matto am vergangenen Samstag im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach. Die Vereinigung für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, die am 14. März 1999 gegründet wurde, feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einer grossen Benefizveranstaltung. Auf dem Programm standen neben einem Fünf-Gang-Menu eine Tombola, eine stille Auktion von gespendeten Bildern sowie Gesprächsrunden rund um das Thema der Vereinigung mit Ärzten und Betroffenen.

Auch gaben mehrere musikalische Gäste ihr Können zum Besten, darunter Daniel Burri, ein blinder Organist und Pianist aus Zürich. Der Bülacher Vereinspräsident Beat Schneider – einziges Mitglied ohne Herzfehler – wirkte an dem Abend auch als Koch und servierte mit anderen Mitgliedern. Durch den Abend führte die ehemalige SRF-Sportmoderatorin Regula Späni.

Einige Gründungsmitglieder gaben einen Rückblick zu den Anfängen der Vereinigung. So erzählte die Aarauerin Caroline Süess: «Es war eine schöne Zeit für uns Menschen mit Herzfehler. Wir waren voller Hoffnung, dass wir eine Zukunft haben werden.» Die Fortschritte in der Herzchirurgie machten diese Hoffnungen realistisch. «Ich hatte das Gefühl, dass Umbruchstimmung und Pioniergeist herrschten.»

Plötzliche Versorgungslücke

Für herzkranke Jugendliche, die dem Kindesalter und somit der Elternvereinigung für das herzkranke Kind (EVHK) entwachsen waren, entstand jedoch plötzlich eine Versorgungslücke. Diese neue Problematik habe auch das Kinderspital Zürich erkannt, wo das erste Treffen stattfand. «Die Idee war, einen Verein mit regelmässigem Jahresprogramm zu konstituieren, das sich aus informativen Treffen sowie einer Ferienwoche zusammensetzt», erzählte Süess. Weiterbildung, Wissenstransfer und Austausch unter Betroffenen hielt die Vereinigung zusammen und liess sie über die Jahre wachsen. Heute zählt sie 350 Mitglieder.

Warum der Bedarf nach so einer Vereinigung nicht schon früher vorhanden war, erklärte Mitglied Grace Schatz aus Lichtenstein genauer: «Die ersten Kinder und Jugendlichen, die sich in den 1980er Jahren am offenen Herz operiert lassen mussten, wurden erst Ende der 1990er Jahre 16 oder 17 Jahre alt.» Sie selber erlebte die Operation 1989 als Elfjährige. «Vorher sind diese kranken Kinder gestorben, heute sind komplexe Herzfehler kein Todesurteil mehr.» Es gebe natürlich Checks und Einschränkungen, doch man könne ein schönes Leben führen, sagte die Gymnasiallehrerin.

Grosses Klaviertalent

Beim 14-Jährigen Tobias Falch aus Zürich wurde mit sechs Jahren ein angeborener Herzfehler festgestellt. Seine Liebe zu Sport musste der Gymnasiast aufgeben, mit dem Klavierspiel fand er jedoch eine neue Leidenschaft – und er hat Talent: Seit zwei Jahren spielt er an der Musikschule Konservatorium Zürich. Am Abend hörten die Gäste von ihm «The Prodigal Son» von Keith Green, Ludwig van Beethovens Suite und «Das Venezianische Gondellied» von Felix Mendelsohn. Ihr Dank kam in Form einer Standing Ovation. Natürlich mache er sich Gedanken über den Tod, sagte Tobias Falch. Dies sei bedrückend und nehme manchmal die Lust auf alles andere. «Aber gibt es so viele Schönes. Deshalb macht es gar keinen Sinn, immer traurig zu sein.»

(Zürcher Unterländer)