Mit fast 100 durch Kloten

Als ein 22-jähriger Schweizer am frühen Morgen des 7. April am Blechpolizisten an der Klotener Breitistrasse vorbeifuhr, zeigte der Tacho seines 5er-BMWs 102 Stundenkilometer an – nach Abzug der Messtoleranz waren das 98 Stundenkilometer, immer noch 48 Stundenkilometer mehr als innerorts erlaubt gewesen wären. Bei einer Vollbremsung hätte der Wagen bis zum kompletten Stillstand rund 77 Meter Bremsweg benötigt.

Das Bezirksgericht Bülach hat den jungen Detailhandelsangestellten gestern der «groben Verletzung der Verkehrsregeln» schuldig gesprochen und ihn zu einer Busse von 1500 Franken sowie zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 50 Franken (insgesamt also 9000 Franken) verurteilt; die Probezeit dafür beläuft sich auf zwei Jahre. Hinzu kommt die Auferlegung der Verfahrenskosten. Bereits im Mai war ihm für ein halbes Jahr der Fahrausweis auf Probe entzogen worden.

Zum Tathergang selber äusserte sich der von Anfang an geständige Verurteilte, der im Limmattal wohnt, gestern nicht mehr allzu ausführlich. Er sei sich damals der übersetzten Geschwindigkeit wohl bewusst gewesen, habe aber erst auf den Tacho geschaut, als es geblitzt gehabt habe. «Ich war mit Kollegen draussen und habe halt etwas übertrieben – Ich wollte bestimmt niemandem etwas antun», sagte er vor der Einzelrichterin. «Es war einfach unüberlegt und dumm von mir.» Im Nachhinein habe er sich viele Gedanken gemacht, er bereue seine Dummheit und akzeptiere auch, dass er dafür bestraft werden würde.

Auf Freiheitsstrafe verzichtet

Die Staatsanwaltschaft hatte nebst der 1500-Franken-Busse eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten verlangt. Das Bezirksgericht hielt aber letztlich die bedingte Geldstrafe für angemessen. In der Urteilsbegründung führte die Richterin aus, es werde dem Angeklagten einerseits zugute gehalten, dass er die Tat von Anfang nie bestritten und eine entsprechende Bestrafung akzeptiert habe. Darüber hinaus war der Limmattaler nicht vorbestraft und sei auch im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr bislang nicht durch Administrativmassnahmen negativ aufgefallen.