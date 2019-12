Miteinander wird nicht geredet

Nach der eigentlichen Gemeindeversammlung wurde es am Dienstag heiss in der sonst ziemlich kühlen Mehrzweckhalle Eichhölzli. Dafür verantwortlich war eine Anfrage gemäss Gemeindegesetz, eingereicht von Christian Ulrich und dem ehemaligen Gemeinderat Thomas Steiner. Diese forderte Transparenz bezüglich der Kosten, welche der Gemeinde durch den erzwungenen Abgang der Gemeindeschreiberin Beatrice Wüthrich entstanden sind. So zum Beispiel Kosten für die Übergangslösung, zusätzliche Lohnkosten, zusätzliche Kosten durch die Kündigungen weiterer Mitarbeiter, die einen direkten Zusammenhang mit der Freistellung der Gemeindeschreiberin haben, Anwaltskosten und Aufwendungen für Beratung.

Die Stellungnahme von Gemeindepräsident Ernst Gassmann ging den Anwesenden zu wenig weit. Zwar betonte dieser immer wieder und mit Überzeugung, dass Besoldungsfragen Privatsache seien und deren Preisgabe Persönlichkeitsrechte verletzen würde. Eine zwar juristisch korrekte Erklärung, die bei den Anwesenden aber für Stirnrunzeln sorgte. Schliesslich räumte Gassmann ein, dass beim Stellvertreter Überstunden angefallen sowie 5000 Franken für Beratungshonorare zu berappen seien. «Das beinhaltet auch einen internen Workshop im Gemeinderat über Kommunikation. Zum Beispiel zum Thema: ‹Wie kann es passieren, dass es so einen Medienhype gibt?›» Bei den Inseratekosten setzte der Gemeindepräsident eine Null ein. «Können Sie mir den Firmennamen sagen? Da gebe ich in Zukunft auch meine Inserate auf», sagte Christian Ulrich und sorgte damit für Heiterkeit im Saal.

Diskussion fand nicht statt

Kurz, die 169 anwesenden Stimmberechtigten (5,4 Prozent) gaben sich damit nicht zufrieden. 139 von ihnen wünschten gar eine Diskussion zum Thema. «Das sind viele. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern generell mit dem Vorfall», erklärte Christian Ulrich. Wenige Minuten zuvor hatte er schon folgende Feststellung gemacht: «Ein männlich dominierter, bürgerlicher Gemeinderat nutzt aus, dass es das Gesetz ermöglicht, gewisse unschöne Sachen im Zusammenhang mit der Freistellung zu verbergen.» Was das genau für unschöne Sachen waren, erfuhr man weder vom Gemeinderat noch von den Anfragestellern. Eine breite Diskussion mit den Befürwortern fand auch nicht statt.

Deshalb war es wohl eine gute Lösung, beim anschliessenden Apéro so zahlreiche Tischchen aufzustellen. Kälte, Räuspern, verstummende Gespräche beim Vorübergehen von Personen: Man musste kein Glattfelder sein und auch mit den Vorfällen der Vergangenheit nicht besonders vertraut sein, um zu spüren, dass da irgendwo ein tiefer Graben klafft. In Glattfelden wird zwar geredet, aber nicht miteinander.

Auch während der eigentlichen Gemeindeversammlung stand der Gemeinderat mit dem Rücken zur Wand. So bemängelte Markus Lee, dass die Lohnkosten für Deutschkurse im Gottfried Keller-Zentrum nicht auch dort zu Buche schlagen. «Da ist es kein Wunder, dass ihr 40 Prozent unter Budget liegt», stellte er fest. Die Erklärung der Finanzvorsteherin, dass das zwei verschiedene Bereiche seien, vermochte Lee nicht ganz zu überzeugen. Er bemängelte auch, dass es gemäss seinem Wissen kein Reglement über die Kompetenzen des dortigen Betriebsleiters gebe. «Im Prinzip ist das im Stellenbeschrieb formuliert. Die finanztechnische Überprüfung hat ergeben, dass da niemand über die Schnur geschlagen hat», erklärte der Gemeinderat.

Der Steuerfuss bleibt

Weiter gingen Voten zu der dringenden Sanierung des Turnhallenbodens ein. Offensichtlich platzen auch Schule und Gemeindehaus aus allen Nähten. Ein Votant bemängelte, dass die Gemeinde 95'000 Franken für die Tieferlegung der Kanalisation in einem Privatgrundstück einsetzt.

Und schliesslich: Der Aufwandüberschuss über 12,8 Millionen wird grösstenteils durch den Steuerertrag von 11,7 Millionen gedeckt und reduziert sich auf gut eine Million. Das Eigenkapital beträgt rund 35 Millionen und der Steuerfuss bleibt bei 115 Prozent. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde von 2020 bis 2024 beträgt 34 Prozent.