Mitreissend, motivierend und nun geehrt

Man fragt sich, wie diese Frau das alles schafft. Susanne Rathgeb arbeitet als Organistin der Reformierten Kirchgemeinde, leitet die Neue Kantorei Bülach, einen Kinderchor und das Eltern-Kind-Singen. Sie organisiert die Bülacher Abendmusiken, führt Kindermusicalwochen durch und musiziert im Duo Anima. Es erstaune also nicht, so Daniel Rimensberger, dass es in Bülach Kinder gäbe, die wissen wollen, ob Susanne Rathgeb im Kirchgemeindehaus wohne. Rimensberger, Mitglied der Bülacher Kulturkommission, würdigte an der Feier zur Verleihung des mit 4000 Franken dotierten Kulturpreises das Engagement Rathgebs.

Seit 2005 ist die 41-Jährige als Kirchenmusikerin angestellt. Es gäbe wohl kaum eine Person, die seither mehr Zeit in der reformierten Kirche verbracht habe, rechnete Rimensberger vor. Allein mit den 850 Orgeldiensten samt Üben brachte sie es auf 7000 Stunden. Für die Bülacher Abendmusiken organisierte sie über 80 Konzerte für total 8000 Zuhörenden. Hinzu kamen eigene Konzerte, Auftritte mit Chören und Musicals. Rathgeb sei eine «Kulturtäterin» im besten Sinn des Wortes: «Sie kann Menschen jeden Alters ansprechen und motivieren.

Überraschung durch den Chor

«So viele Personen waren noch nie an der Kulturpreisverleihung», hatte denn auch zuvor Stadtpräsident Mark Eberli festgestellt. Über 100 Personen waren am Montagabend in die reformierte Kirche gekommen. Rund 50 von ihnen hatten eine Überraschung geplant. Überall im Kirchenraum verteilten sich die Sängerinnen und Sänger der neuen Kantorei Bülach, um nach der Begrüssung nach vorne zu kommen und mit dem Lied «Viva la musica» das erste von drei Lieder vorzutragen.

«Susanne Rathgeb kann Menschen jeden Alters ansprechen und motivieren.»Daniel Rimensberger, Kulturkommission Stadt Bülach

2007 von Susanne Rathgeb gegründet, ist die Neue Kantorei von einem kleinen Chor zu einem Klangkörper mit über 50 Stimmen gewachsen - und das in einer Zeit, in der andere Chöre um jedes Mitglied kämpfen. Roland Schwarz, Mitglied der Kirchenpflege und selber Sänger im Chor, hatte in seiner Laudatio eine Erklärung dafür. Wer das Glück habe, mit Susanne Rathgeb zusammenzuarbeiten, wisse um ihre mitreissende und motivierende Art. Die Preisträgerin sei nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich ein Gewinn für Bülach: «Mich erstaunt der Entscheid der Jury nicht.»

Der singende Zwingli wartet

Rathgeb selbst gab zu, vor der Preisverleihung nervöser gewesen zu sein als vor jedem Konzert. Sie bedankte sie sich bei ihren musikalischen Förderern, ihrer Familie und bei der Kirchenpflege, die stets ein offenes Ohr für ihre manchmal, doch eher «wilden» Ideen gehabt habe. Auch das aktuelle Projekt Rathgebs ist eher unkonventionell. Sie probt mit über 200 Sängerinnen und Sängern für das Konzert «Und Zwingli singt doch». Dieses wird im September kommenden Jahres in der Kirche Kloten und im Zürcher Grossmünster zu hören sein. (Zürcher Unterländer)