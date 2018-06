Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad hat sich am Freitagabend in Oberembrach ein 22-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit. Der Mann fuhr um 18.45 Uhr mit seiner schweren Maschine auf der Höhenstrasse in Oberwagenburg Richtung Brütten. Nach einer Linkskurve überholte er laut Angaben der Polizei ein Auto und verlor dabei aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Motorrad. Er kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshelikopter der REGA wurde der Verunfallte ins Spital gefahren. (zuonline.ch)