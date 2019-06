Musik, Spiele und ein Streichelzoo

Den Auftakt zum Pigna Fest machte Marius und die Jagdkappelle mit lustigen Kinderliedern. So fantasievoll wie ihre Künstlernamen - «Oberjägermeister», «Supertreffer», «Tombär» und «Bärechrüseler» - waren dann auch die Texte der Musiker. Die Show kam gut an. Nach dem fetzigen Konzert standen die Kinder Schlange, um ein Autogramm zu ergattern.

Peter Juchler, der einen schwarzen Zylinder auf dem Haupt trug, unterhielt die Gäste mit den Tönen seiner Drehorgel. Danach gehörte die Bühne der Stadtjugendmusik Kloten. Die Musik der Jugendlichen kam beim Publikum gut an. Einer der musikalischen Höhepunkte bildete der Auftritt des Hackbrett-Virtuosen Nicolas Senn. Bereits zum dritten Mal trat Senn am Pigna Fest auf. Die feinen Klänge gefielen den Menschen, sie dankten mit grossem Applaus.

Kinder durften selber Schokolade machen

Zwischen den Konzertblöcken schlenderten die Besucherinnen und Besucher gemütlich über das Festgelände. Die Kinder liessen kunstvolle Seifenblasen steigen und vergnügten sich beim Büchsenwerfen. Im Streichelzoo haben die Tiere die Streicheleinheiten sichtlich genossen. Zudem konnten die Gäste eine Fahrt mit der Pferdekutsche machen und bei Speis und Trank die entspannte Atmosphäre geniessen.

Der Chocolatier Pirmin Corradini erklärte den wissbegierigen Kindern, wie aus der Kakaobohne letztlich Schokolade entsteht. Nach der Einführung durften die Buben und Mädchen selbst eine Tafel giessen. Die vierjährige Ilana und ihre fünfjährige Schwester Tiara entschieden sich für dunkle Schokolade. Sorgfältig gossen sie die flüssige Masse in die Schablone und verzierten die langsam erstarrende Schokolade. Während die Kinder beschäftigt waren, beantwortete Corradini die Fragen der Erwachsenen und liess sein umfangreiches Wissen über die verschiedenen Arten von Kakaobohnen aufblitzen.

Kopfhörer für die Swiss verpacken und reinigen

An verschiedenen Verkaufsständen stellten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Betreuer Handarbeiten aller Art aus. Am Fest zugegen war auch Marco Forrer aus Embrach. Er freute sich, viele Leute zu sehen, die er gut kennt: «Seit 22 Jahren arbeite ich in der Stiftung Pigna und das sehr gerne», sagte er. «In der Werkstatt Müliwies reinigen und verpacken wir Kopfhörer für die Fluggesellschaft Swiss.» Dabei müsse er sehr genau vorgehen, damit die Plastikhüllen während dem Flug nicht aufplatzen würden, erklärte der 44-Jährige, der selbständig wohnt.

Zufrieden mit dem Festtag und dem Besucherandrang zeigte sich Daniel Meier, Geschäftsleiter der Stiftung Pigna: «Der Besucherandrang verteilten sich über den ganzen Nachmittag. Auch am Abend, beim Konzert der Swiss Band, waren noch viele Gäste zugegen», fasste er zusammen. Schätzungsweise 1000 Besucherinnen und Besucher seien gekommen: in etwa so viele, wie in den Jahren zuvor. «Die Stimmung war toll. Das wunderschöne Wetter hat sicher auch dazu beigetragen.» (Zürcher Unterländer)