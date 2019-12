Musik zum Nachdenken und Durchatmen

Mit dem Eröffnungslied «Put Your Hand in the Hand of the Man from Galilee», machten die Sängerin Christina Jaccard und der Pianist David Ruosch klar, dass am Montagabend ein Gospelkonzert im ursprünglichsten Sinne und vom Allerfeinsten auf die rund 50 Zuhörenden wartete.

Mit jedem weiteren Lied verdeutlichte die Sängerin ihre tiefe Verbundenheit mit und ihre grosse Leidenschaft zur schwarzamerikanischen Musik. Diese Musik prägt Jaccards Stil, ihre Stimme erfüllte den Saal mühelos, als wäre sie einzig dafür geschaffen. Ihre Bühnenpräsenz war in jedem Moment zu spüren.

In der diesjährigen Konzertreihe «Thankful» fokussierten sich die zwei Künstler ganz auf ihre ursprüngliche Duoformation. «Gospel ist die Sprache der Seele und schliesst alle mit ein», rezitierte die Sängerin. Gospelsongs werden oft auch als Gebete verstanden. So auch beim eindrücklichen «Thank You Lord, for What You Have Done for Me».

Das knapp zweistündige Konzert hatte auch den Charakter von Innehalten, Nachdenken und Durchatmen.

Tiefsinnige Gedanken musikalisch verarbeitet

Es war ein persönliches, fast intimes Konzert, welches die Zürcher Sängerin und der Pianist im Saal des Doktorhauses gaben. Es beinhaltete Songperlen von Sister Rosetta Tharpe, Odetta, Nina Simone und Oleta Adamsi. Jaccards dunkle Stimme und die Pianoklänge führten das Publikum in die Welt des Gospel, mit dem Thema Dankbarkeit. «Thankful», so heisst die Gospel-Konzert-Tour, welche die Zweierformation noch bis kurz vor Weihnachten durch die Ostschweiz führt. Tiefsinnig besang Jaccard die vielen Facetten der Dankbarkeit.

Seit 31 Jahren als Duo unterwegs

Die zwei Künstler geben sich gegenseitig Raum. Die Bühne gehörte David Ruosch alleine, als er am Klavier das bekannte «When the Saints Go Marching In» spielte. Auch Ruosch bekam anhaltenden Applaus. Dem kommerziellen Gospel verschliesst sich Jaccard, ihr Herz schlägt für die ursprünglichen Lieder der schwarzen Bevölkerung. Christina Jaccard erzählte, dass im Publikum eine Dame sitze, zu deren Hochzeit sie vor 25 Jahren gesungen hatte. «Dies war einer meiner ersten Kontakte zu Wallisellen», sagte sie.

Jaccard, die ihre Opernausbildung nicht abschloss, darf auf eine konstante jahrzehntelange Karriere blicken. Sie hat in ihrem Stil ihre musikalische Berufung gefunden. Mit Bühnenpartner David Ruosch ist sie seit 31 Jahren unterwegs. Die beiden haben bisher sechs CDs herausgegeben. Die «Thankful»-Lieder werden bald auf einem Album produziert, wie Jaccard das Publikum wissen liess. Die in Zürich und New York lebende Sängerin und der freischaffende Pianist, Komponist und Musikpädagoge David Ruosch sind für ihr Schaffen vielfach ausgezeichnet worden, so auch mit dem Swiss Jazz Award.

Nach zwei Zugaben liess das begeisterte Publikum Jaccard und Ruosch von der Bühne. Die Musiker zeigten sich anschliessend nahbar und blieben im Gespräch mit dem Publikum. Berührt zeigte sich auch eine Zuhörerin. Die Dame aus Wallisellen hörte Christina Jaccard zum ersten Mal auf der Bühne und war fasziniert von deren dunkler Stimme und der Harmonie mit David Ruosch. «Es war ein wunderschönes Konzert, es löste viele Gefühle aus», sagte sie.

Veranstaltet hatte das Konzert die Organisation Swing the Spring mit Chris Conz, Moritz Schlanke und Oskar Gut sowie dem Verein Freunde Christina Jaccard.