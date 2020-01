Musikalische Unterstützung für die Nachbarschaftshilfe

Die Sternsinger der beiden Bülacher Kirchen, die am Sonntagabend kurz vor Konzertbeginn in der Altstadt unterwegs waren, um über den Haustüren den Jahressegen anzubringen, schienen dem Benefizkonzert für den Verein Nachbarschaftshilfe Region Bülach Glück gebracht zu haben. Die rund einstündige Darbietung unter dem Motto «Farbige Kammermusik für die dunklen Tage» des Ensembles Artebella sorgte für einen Obolus in der Höhe von 2810 Schweizer Franken, was bei einem 240-köpfigen Publikum zehn Franken pro Besucher ausmacht. Das Geld wird benötigt, um die Dienstleistungen des Vereins weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Wer in der Region Bülach einen freiwilligen Einsatz tätigen möchte, findet seit 2013 beim Verein Nachbarschaftshilfe Region Bülach mit Alexandra Erbarth die richtige Ansprechperson. «Jeder Freiwillige und jede Freiwillige kommt zuerst in mein Büro an der Hans-Haller-Gasse zu einem Vorstellungsgespräch», erklärte die gelernte Buchhändlerin Erbarth. «So kann ich als Matchmaker wirken und die Freiwilligen mit den hilfesuchenden Personen zusammenbringen.» Zurzeit könne sie auf 80 Freiwillige zählen. Umgekehrt macht sich Erbarth bei den Hilfesuchenden jeweils ein Bild und klärt die Bedürfnisse ab. Meistens geht es um eine Einkaufshilfe, einen Fahrdienst oder ums Schneeräumen. Dabei sei es wichtig, dass sich die Freiwilligen klar abgrenzten und nicht noch den Haushalt oder sogar Pflegearbeiten übernähmen. «Dafür sind andere Organisationen zuständig», sagte Erbarth, die mit Freude und Begeisterung eine 50-Prozent-Tätigkeit für den gemeinnützigen und konfessionell neutralen Verein ausübt. Dieser fördert laut Statuten die «nachbarschaftlichen Beziehungen und schliesst Lücken im solidarischen System».

Für viele Bülacher ist der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger William Dickinson kein Unbekannter, unterrichtet der pensionierte Musikwissenschaftler mit seinem «We can do it»-Optimismus im reformierten Kirchengemeindehaus zahlreiche Schüler in seinem Lieblingsmetier, der Kammermusik. Für das Benefizkonzert stellten er und seine Studenten sich gleich kostenlos zur Verfügung, wie er sagte.

Passende Farben zu den jeweiligen Stücken

Unter seiner Leitung spielte das Ensemble Artebella unter anderem Werke von Händel, Bach und Mendelssohn. Dabei ergänzte er die Stücke mit einem Psalm oder einem Zitat von Goethe und ordnete den Darbietungen eine Farbe zu. So flimmerte an der Kirchenwand ein Bild von grünen Wiesen unter sturmbewegtem Himmel, bevor eine erfrischend wirkende Querflötensonate in G-Dur, komponiert von Giovanni Platti, das Publikum ergriff. Sichtlich bewegt zeigte sich Helene Eller, die seit diesem Jahr kaufmännische Leiterin des Zürcher Kammerorchesters ist und am Konzert als Sopranistin auftrat. «Es war Schwerstarbeit, aber zugleich eine unendlich grosse Freude, hier mitwirken zudürfen», sagte die Hobbysängerin.