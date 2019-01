Musikalischer Flug zum Mond

Frauenchor mit Jazz-Begleitung ­ – geht das? Das fragte sich mancher im Vorfeld. Die fünfzig Sängerinnen des Chors und die sechs Musiker der Bülacher Dixie Corporation zeigten an den Konzerten von Freitag und Samstag, dass das geht. Und wie! Zusammen verschmolzen sie zu einem Klangkörper und freuten sich an beiden Abenden über einen vollen Breitisaal.

Langer Weg zur Konzertreife

«Als ich die Dixie Corporation in einem Gottesdienst hörte, kam mir sofort der Gedanke, mit der sechs Mann-Combo ein gemeinsames Konzert auf die Beine zu stellen», erzählt die Initiantin und Chorleiterin Karin Burkhart. Mit dieser Idee ging sie auf Bandleader Paul Tantanini zu. Der Profimusiker zeigte sich angetan, ebenso seine fünf Bandkollegen. Die Idee war geboren, bald darauf gingen die Proben los.

Diese waren, vor allem für die Laiensängerinnen, anspruchsvoll. Denn Burkhart wünschte, dass das Konzert auswendig gesungen werden sollte. «Ein Jazzkonzert mit Notenblättern geht nicht», sagt die erfahrene Dirigentin. Die Anforderung an jede Sängerin war gross, sie mussten zum Beispiel die englischen Texte zu Hause einstudieren.

Die erste gemeinsame Probe mit der Dixie Corporation versprach noch nicht all zu viel. «Ich dachte, Paul werde sagen,die Unterschiede der beiden Musikrichtungen seien zu gross», erinnert sich Burkhart. «Er war zuversichtlich, aber wir alle wussten, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.»

Die Lieder, Gospelsongs und Stücke wie zum Beispiel «The Girl from Ipanema», «Fever» und andere, wählte die musikalische Leiterin aus. Pianist Thomas Grüninger arrangierte die Chorlieder so, dass sie mit dem Stil der Dixie Corporation harmonieren würden.

Neue Ufer erkunden

Der Saal war festlich dekoriert und stimmte auf den gemeinsamen Mondflug ein. Die dunkle Kleidung mit dem Glitzer etlicher Damen, erinnerte an einen funkelnden Sternenhimmel, als ob man zum Mond reisen würde.

Als Zugabe gab es «Oh happy Day» und die Stimmung im Saal war happy, die Sängerinnen strahlten, die Musiker lächelten, das Publikum applaudierte begeistert.

«Der Anspruch mit einer Dixie-Band auf Profi Niveau ein Konzert zu geben, war hoch, das wussten wir alle von Beginn weg», erzählt die Chorsängerin Sibylle Ritter. Vor sieben Jahren zog sie nach Winkel und eines der ersten Dinge die sie tat, war, sich dem Frauenchor anzuschliessen. Sie singt begeistert in diesem Chor mit und schätzt es, musikalisch gefordert zu werden. «Wir sind schon etliche Stilrichtungen gegangen, und jedes Mal brachen wir zu neuen Ufern auf», schwärmt sie.

Bisher kam jede musikalische Idee der Dirigentin positiv an. «Ich glaub, ich könnte alles vorschlagen, unser Frauenchor ist offen und stets bereit Neues zu lernen», freut sich Karin Burkhart. Ihre Art den Chor zu leiten, ihr Esprit widerspiegelt sich in der Entwicklung des Chors. Burkhart leitet ihn seit 25 Jahren. In dieser Zeit hat er sich von 28 auf 50 Sängerinnen vergrössert.

Auch für die sechs Herren waren die letzten Monate ein Abenteuer, das sie nicht missen möchten. Bandleader Paul Tantanini stellt aber auch klar: «Nicht mit jedem Chor wäre dieser anspruchsvolle musikalische Höhenflug möglich gewesen, und wahrscheinlich hätte auch nicht jede Jazzband dazu ja gesagt. (Zürcher Unterländer)