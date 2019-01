Musikalisches Karussell dreht sich in der Kirche Bülach

Die drei professionellen Musiker Karin Keiser-Mazenauer (Violine), Urs Bösiger (Hackbrett) und Paolo D’Angelo (Orgel/Akkordeon) sind seit bereits seit drei Jahren eine eingespielte Formation.

Ihre erste gemeinsame Konzertreihe «Querdurch» fand aussergewöhnlich grossen Anklang beim Publikum. Perlen der Schweizer Volksmusik, wehmütige Klänge aus dem Balkan, feurige Tangos aus Argentinien und zum Teil unbekannte, speziell für das Trio arrangierte Werke aus der Klassik, begeisterten die Zuhörer.

Tournee mit 18 Konzerten

Das neue Programm «Karussell» verspricht, dem vorangegangen in Sachen Vielfalt und Originalität in nichts nachzustehen. Es wird an insgesamt 18 Orten gespielt, darunter auch in der katholischen Kirche Bülach. Der konzertante Reigen dreht sich erneut fulminant durch die verschiedensten Länder und musikalischen Epochen.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum in der mit dem Stück «Zweierlei», welches der Schweizer Komponist Marcel Schmid eigens für das Trio Pegasus komponiert hat.

Wer die Klänge vom Trio Pegasus nach dem Konzert mit nach Hause nehmen möchte, hat die Gelegenheit, die frisch eingespielte CD «Quer durch» zu erwerben. Darauf zu hören sind die schönsten Werke aus beiden Programmen.

Das Trio Pegasus tritt am Samstag, 2. Februar um 20 Uhr in der kath. Kirche Bülach an der Spitalstrasse 16 auf. Eintritt frei, Kollekte. Infos unter www.triopegasus.ch. (red)