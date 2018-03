Nachwuchs liefert sich heisse Zweikämpfe

Ganze 16 Mannschaften, darunter das von weither gereiste Nachwuchsteam des HC Buldoci Neratovice aus Tschechien, kämpften während zwei Tagen um den Puck. Und genau diese Mannschaft aus Tschechien war es, die es am Ende auf den ersten Platz schaffte. Auf den zweiten Platz schaffte es das Team EHC Bülach blau und als Drittplatzierte die Schwenninger Wild Wings Future.

Insgesamt 224 Kinder mit den Jahrgängen 2007 und jünger sollen sich laut Stefan Ponzetto als Spieler eingetragen haben. Er muss es wissen, schliesslich war er als Turnierverantwortlicher ein gefragter Mann. «Wunderbar, wie viel Kampfgeist gezeigt wird», bemerkte Ponzetto. «Ohne soviel Herzblut der freiwilligen Helfer, darunter auffallend viele Eltern, ist so ein Turnier nicht durchführbar», stellte er fest. Und tatsächlich, hinter dem Kuchenbuffet stand eine «Armada» von Müttern, und am Grill auf der anderen Seite der Halle wendeten die Väter die Fleischwaren fachmännisch.

In den Genuss dieser Köstlichkeiten kamen Besucher und Fans wie die Familie Gramaglia aus Dübendorf. Während Baby Ilaria noch auf dem Arm getragen werden musste, düste Göttibub Christian Stuber vom EHC Dübendorf auf dem Eisfeld dem Puck hinterher und versuchte sich am Torschiessen.

Für kleinere bis mittlere Verletzungen auf dem Eis war das Sportzentrum Hirslen gut gerüstet. der Sanitätsposten fehlt an solchen Turnieren nie. Dieses Mal durch Franziska Weidmann und Susi Meier vom Samariterverein Höri besetzt. Zusammen mit dem Samariterverein Bülach komme es oft zu einer Zusammenarbeit. «Wir helfen einander gerne aus», erklärte Susi Meier.

An den Altaweb-Cup, benannt nach dem Cupsponsor Altaweb Quality Consulting and Training reisten auch die Wild Wings Future. Deren Teammanagerin Anastastia Zerr war sichtlich stolz, namentlich darüber, dass ihr Team den den einzigen weiblichen Goalkeeper des Turniers, Ella Gappel, stellte. Drei Busse brauchte es, um Mannschaft wie Trainer einzupacken. Dabei sei die Organisation der Unterkünfte jeweils Sache der Teilnehmer, erklärte Zerr.

Stammgäste aus Deutschland zu Besuch

Mit rund 220 Kindern und Jugendlichen gehören die Schwenninger «Wild Wings Future» zu den grössten Eishockey-Nachwuchsabteilungen in Deutschland. Verantwortlich für die Auswahl der Teams ist Stefan Ponzetto. «Die meisten Teams sind bereits fast Stammgäste», erklärte er. Werbung müssten sie fast keine mehr machen, so gefragt sei der Altaweb-Cup.

Auf der Zuschauertribüne gab es in den kurzen Pausen Zeit für verbalen sportlichen Austausch. Hier erklärte ein Vater seinem Sohn, dass das Trikot einer Mannschaft «Jersey» heisse. Dort ein älterer Bruder eines Eishockeyaners, der den Begriff «Five Hole» erklärte. Das sei, wenn der Puck genau zwischen den Beinen des Torwarts hindurch ins Tor gelangt. Amüsant anzuhören ist der «Buebetrick», in der Eishockeysprache Englisch «Wrap Around» genannt. Dies ist ein Versuch, den Puck vom hinteren Bereich des Tors am Pfosten vorbei ins Tor zu spedieren.

Seit 2017 haben sich die vier Nachwuchsabteilungen der Eishockeyvereine EHC Kloten, EHC Winterthur, EHC Bülach und Dielsdorf-Niederhasli unter dem Namen «Young Flyers» zusammengeschlossen. Insgesamt seien es rund 700 Nachwuchsspielerinnen und -spieler, die ab der Saison 2017/18 mit dem Trikot der «Young Flyers» auf dem Eis zu sehen sind.

Eigene kleine Stickerei war der Platzhirsch

Durch den Zusammenschluss sei es zukünftig besser möglich, auf die Talente und Ambitionen der einzelnen Spielerinnen und Spieler einzugehen, bestätigt der EHC Bülach.

Den ersten Platz im Bereich Fanartikel Merchandise belegte der Jungunternehmer Silvan Gex-Collet. Ganze 40 Baseballkappen verkaufte er mit Wunschlogo und Namen der jungen Spieler. Die futuristisch anmutende Nähmaschine der Marke Melco Bravo habe die «Feuertaufe» im Sportzentrum Bülach erfolgreich bestanden, erklärte der vor Freude strahlende junge Mann in breitem Walliser Dialekt. Ohne andere konkurrenzierende Marktstände war er nämlich der heimliche Sieger auf Platz und so quasi der Platzhirsch. (Zürcher Unterländer)