Nächtliche Sperrung

Für diese Arbeit muss die Fahrbahn Richtung Zürich zwischen Kloten Nord und Kloten Süd (Fracht) in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 29. Mai, 20 Uhr, und dauert bis Mittwoch, 30. Mai, 5 Uhr. Der Verkehr Richtung Zürich wird über die Kantonsstrassen in Kloten umgeleitet. Bei ungünstiger Witterung werden diese Arbeiten auf die Folgenacht gelegt.

Bei den Ein- und Ausfahrtsrampen des Anschlusses Kloten Nord werden die Fahrbahnbeläge erneuert. Aus diesem Grund wird der Anschluss Kloten Nord von Freitag, 25. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 28. Mai , 5. Uhr, gesperrt. Die Bauarbeiten werden im Mehrschichtbetrieb (Tag- und Nachtarbeit) ausgeführt. Belagsarbeiten sind witterungs- und temperaturabhängig.

Bei ungünstiger Witterung werden sie und die damit verbundene Sperrung auf das Wochenende vom 1. bis 4. Juni verschoben. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Kantonsstrassen und den Autobahnanschluss Kloten Süd. red (mcp)