Nein bleibt nein

Das Verdikt zur jüngsten Einzelinitiative in Bassersdorf ist überaus klar ausgefallen. Mit 1921 gegen 422 Stimmen sagen die Bassersdorfer Stimmberechtigten Nein zum Begehren, welches verlangte, dass auch Ortsparteien gewisse Unterstützungsgelder aus der Gemeindekasse erhalten sollen. 40 Stimmzettel wurden leer eingelegt. Die Ablehnung erreicht über 80 Prozent und lässt keine Zweifel über den Volkswillen aufkommen.

Am Ergebnis des Urnengangs gibts somit auch für Initiant Dölf Kellenberger (parteilos) nichts mehr zu rütteln. «Wie sagt man so schön: Der Souverän hat gesprochen – deutlich», findet der Senior und gibt sich geschlagen.

Eine Zwängerei sei das gewesen, reklamierten einige im Dorf. Parteien mit Steuergeldern zu beschenken, kommt nicht gut an bei den Stimmbürgern. Auch wenn die politischen Vereine in den Augen des Initianten einen gelegentlichen Zustupf für ihren Einsatz für die Demokratie verdient hätten.

Vor allem breiter abgestützt

Diesmal war Kellenberger auf dem Holzweg mit seiner zuweilen hartnäckigen Art. Seine Beschwerde beim Bezirksrat gegen die Streichung der Unterstützung für politische Vereine an der Gemeindeversammlung (36 Ja- zu 28 Nein-Stimmen bei 69 Anwesenden) vom März 2017 samt Weiterzug bis vor Verwaltungsgericht brachte nur ein diffuses Zwischenresultat. Dieses ist nun an der Urne mit dem Stimmenverhältnis 4 zu 1 im Sinne des damaligen Gemeindeversammlungsentscheids geklärt. Trotz Niederlage gibt sich der Initiant nicht etwa unglücklich oder betrübt. Sei doch die Stimmbeteiligung mit 33,3 Prozent deutlich höher gewesen an der Urne als die Beteiligung an der damaligen Gemeindeversammlung. (Zürichsee-Zeitung)