Neue Arbeitsmodelle dank neuem Ärztehaus

Stefan Rennhard sitzt in seinem neuen Büro in Niederglatt, neben ihm sein Kollege Martin Holy. Vieles verbindet die zwei Herren in ihrer langjährigen Arzttätigkeit Rennhard betrieb eine Hausarztpraxis in Niederhasli, Holy in Rümlang. Dieses Jahr wagten die zwei erfahrenen Ärzte einen Neuanfang und behandeln ihre Patienten seit dem ersten April im Ärztehaus Reusslistrasse, welches sie zusammen leiten. Vieles ist noch im Aufbau, der rege Praxisbetrieb weiterhin eine tägliche Herausforderung. Für Rennhard und Holy hat sich mit der Gemeinschaftspraxis jedoch ein Traum erfüllt.

«Es liegt auch an uns Hausärzten, bessere Rahmenbedingungen für die kommenden Generationen zu schaffen.»Martin Holy

In den vergangenen Jahren konnten immer mehr Gemeinschaftspraxen und Ärztehäuser Fuss fassen. Die Gründe dafür sind vielseitig, der Mangel an Hausärzten war aber deutlich mitwirkend. Im Ärztehaus Reusslistrasse will man so auch jungen Ärzten gute Konditionen für den Berufseinstieg bieten. «Die Gemeinschaftspraxis ist die Form der Zukunft», sagt Rennhard. Das Verlangen, Teilzeit zu arbeiten und flexibel zu sein, sei bei jungen Ärzten, 60 Prozent davon Frauen, besonders stark ausgeprägt, in einer Einzelpraxis jedoch oft schlichtweg unmöglich. Gerade bei Hausärzten wirken die finanziellen Voraussetzungen und Bedingungen abschreckend.

Grosse Investitionen

Neben dem finanziellen Aspekt spielen auch soziale und zwischenmenschliche Faktoren eine grosse Rolle: «Junge Ärzte, die aus dem Spital kommen, sind es sich gewohnt im Team zu arbeiten und die Verantwortung zu teilen. Es ist auch viel lässiger, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen», sagt Holy. Auch der Bau des Ärztehauses an der Reusslistrasse war mit viel Aufwand und Kosten verbunden. 2014 genehmigte die Gemeindeversammlung in Niederglatt den Verkauf des Grundstückes, auf welchem das Ärztehaus heute steht.

Das Ärztehaus an der Reusslistrasse in Niederglatt.

Lediglich eine Gemeinschaftspraxis zu bauen, wäre laut Rennhard jedoch eine Verschwendung gewesen. Um den Platz optimal zu nutzen, kreierte man ein Gesamtkonzept, welches verschiedene Bedürfnisse abdeckt: Im Untergeschoss richtete die Firma Active Physio aus Niederhasli zwei Physiotherapieräume ein, in den Obergeschossen bestehen sieben räumige Alterswohnungen. Das Kronjuwel: Eine 200 Quadratmeter grosse Dachterrasse für den Gemeinschaftsgebrauch. Das Projekt wurde mit 5,5 Millionen Franken budgetiert, die 2,4 Millionen Franken Eigenkapital wurden von den über 70 Mitgliedern der eigens dafür gegründeten Genossenschaft gedeckt.

Für die nächste Generation

Rennhard und Holy sind bis zur Eröffnungsfeier am Samstag, 18. Mai, noch mit dem Zusammenführen der zwei Arztpraxen beschäftigt. Zwei Teams müssen vereint und Abläufe aufeinander angepasst werden. Bisher ist man über die Zusammenarbeit aber äusserst zufrieden und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: «Wir können die Hausarztmedizin nicht nur dem Staat und den grossen Firmen überlassen», sagt Holy. «Es liegt auch an uns Hausärzten, bessere Rahmenbedingungen für die kommenden Generationen zu schaffen.» (Zürcher Unterländer)