Neue Ausrüstung für Flughafen-Polizisten

Die bisherigen Schutzanzüge der Spezialeinsatzkräfte der Kantonspolizei am Flughafen werden durch eine neue ballistische Ganzkörper-Ausrüstung ersetzt. Das schreibt die Zürcher Sicherheitsdirektion am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Die neue Ausrüstung entspreche den Anforderungen für das mögliche Einsatzgebiet – zum Beispiel Interventionen in Flugzeugen – und sei vergleichbar mit jener der Einsatzgruppe Diamant. Das Modell werde in Europa schon erfolgreich verwendet. Sondereinheiten im In- und Ausland haben sich gemäss Sicherheitsdirektion ebenfalls bereits für die entsprechende Schutzausrüstung entschieden.

Kosten: 290'000 Franken

«Eine Polizei, die sich nicht schützen kann, kann auch nicht helfen», hält Regierungsrat Mario Fehr (SP) fest. «Wir unternehmen alles, um den bestmöglichen persönlichen Schutz der Polizistinnen und Polizisten zu gewährleisten.» Die Auftragssumme für die durch den Vorsteher der Sicherheitsdirektion verfügte Beschaffung beläuft sich auf 290'000 Franken.

Die Kantonspolizei Zürich hat den Eigenschutz ihrer Angehörigen in den letzten Jahren laufend angepasst. So wurden unter anderem die Frontkräfte mit neuen ballistischen Schutzhelmen ausgerüstet, Laserschutzbrillen für den Ordnungsdienst beschafft und der Gehörschutz verbessert. Ausserdem werden die Schutzwesten aller Kantonspolizistinnen und -polizisten in Frontfunktion ersetzt. Die Westen dienen zum Schutz vor Verletzungen bei Beschuss wie auch vor Stich- und Schnittverletzungen. (mst)