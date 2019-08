Neue Diskussion um Einheit

Der Kanton Zürich sollte keine eigenständigen Schulgemeinden mehr haben. So hatten es die ersten Entwürfe des neuen Zürcher Gemeindegesetzes einst vorgesehen. Die Idee war letztlich nicht mehrheitsfähig, und im Gesetz, das 2018 in Kraft getreten ist, stand schliesslich nur noch, dass die Parlamentsgemeinden zwingend Einheitsgemeinden sein müssten.

Nur: Das stellte unter anderem Bülach und seine Nachbarn vor ernsthafte Schwierigkeiten. Denn die Stadt bildet seit zig Jahrzehnten mit ihren vier Kreisgemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel zusammen eine Oberstufenschulkreisgemeinde. Müsste Bülach nun zur vollen Einheitsgemeinde (also mit der Sekundarschule) werden, so liesse das die vier Dörfer quasi aussen vor. Man ging, zusammen mit anderen betroffenen Schulgemeinden, bis vor Bundesgericht – und erhielt am Ende Recht. Im April 2017 hielt Lausanne fest: Der Status quo bleibt statthaft, der Passus der zwingenden Einheitsgemeinde für Parlamentsgemeinden wurde aus dem Gesetz gestrichen.

Allerdings: Während des gesamten Rechtsverfahrens, das sich immerhin über anderthalb Jahre hinzog, ist man im Raum Bülach nicht untätig geblieben und hat die gangbaren Wege nach einer Auflösung der Schulgemeinde ausgelotet.

Die damals angestossene Debatte will man nun weiterführen. Vergangenen Monat gab die Sekundarschulpflege Bülach bekannt, dass man sich seit diesem Frühjahr intensiv mit der «zukünftigen strategischen Ausrichtung» der Sek befasse. Zwar funktioniere das heutige Modell mit den Kreisgemeinden gut, umgekehrt liege die Bildung von Einheitsgemeinden «im Trend», so schreibt die Behörde. In Bülach bilden politische Gemeinde und Primarschule eine Einheit. Die Frage, ob die Sekundarschulgemeinde in der Einheitsgemeinde aufgehen soll, stehe im Raum. «Die Schulpflege möchte die Augen vor dieser Entwicklung nicht verschliessen.»

Eine fünfköpfige Projektgruppe der Sekundarschule, bestehend aus Vertretern der Behörde, der Schule und der Schulverwaltung, ist seit Mai an der Arbeit. Das Gremium soll die Optionen «Beibehaltung Eigenständigkeit» und «Bildung Einheitsgemeinde» vergleichen. Für die Präsidentin der Schulpflege Irene Jaggi geht es in erster Linie darum, die Möglichkeiten auf den Tisch zu legen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für uns, diese Strategie zu lancieren und uns zu überlegen, was für unsere Schule das Beste ist», sagt sie. Und gerade die derzeitige Grösse der Schulgemeinde habe durchaus gewichtige Vorteile. «Für uns kommen grundsätzlich immer die Schülerinnen und Schüler zuerst. Weil wir eine Schülerzahl von etwa 860 haben, können wir zum Beispiel eine breitere Palette an Wahlfächern anbieten, die dann auch zustande kommen.»

Neues gibts Ende Oktober

Freilich geht es bei der Diskussion Einheitsgemeinde nicht nur um die Stadt. So soll die Projektgruppe insbesondere die Meinung aller fünf politischen Gemeinden, sowie der vier (noch) eigenständigen Primarschulgemeinden und der Primarschule Bülach einholen. Das Thema Einheit ist aktuell: In Bachenbülach steht man aufgrund einer angenommenen Einzelinitiative derzeit in der Vernehmlassungsphase für eine neue Gemeindeordnung als Einheitsgemeinde, in Winkel wurde eine entsprechende Initiative Ende 2018 ebenfalls deutlich angenommen.

Was den bisherigen Fortschritt der Gespräche betrifft, hält sich die Schulpflege noch bedeckt. Sie wolle dem Prozess nicht vorgreifen, sagt Jaggi. Und auch über das konkrete weitere Vorgehen werde erst entschieden werden können, wenn Resultate auf dem Tisch lägen. Das soll Ende Oktober der Fall sein; und für diesen Zeitpunkt verspricht die Schulpflegepräsidentin auch weitere Informationen.