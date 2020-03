Neue Kinderkrippe zeigt Räume und Angebot

Am Montag nimmt die 12. Fugu-Kinderkrippe offiziell ihren Betrieb auf. Sie liegt mitten in der Gemeinde Wallisellen, an der Zentralstrasse 10, und bietet Betreuung von Kindern ab drei Monaten bis vier Jahre an. Nach Absprache werden aber auch Kinder im Kindergartenalter aufgenommen. Damit sich Eltern und Kinder ein Bild vom neuen Betreuungsangebot in der Gemeinde machen konnten, öffnete die neue Kindertagesstätte am Samstag ihre Türen für alle.

Die Kleinsten werden in den Gruppen Müüs und Giraffe betreut. Bäre und Tiger heissen die Gruppen für die Grösseren. Jede Gruppe verfügt über zwei eigene, liebevoll eingerichtete Räume. In einem Raum können die Kinder nach Bedarf spielen und toben oder beim Schlafen Energie tanken, während der andere Raum in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt ist. Die Kleinen können beispielsweise entscheiden, ob sie mit Autos spielen oder sich doch lieber an der Spielzeugküche im Kochen versuchen wollen.

Die Kita «Fugu» macht das Dutzend voll: In Wallisellen gibt es ab heute eine neue Kinderkrippe.

Zeit an der frischen Luft gehört zum täglichen Programm. Zweimal im Monat werden Ausflüge unternommen, beispielsweise in den Zoo oder in einen Park. Bei der Einrichtung wurde an die Bedürfnisse kleiner Kinder gedacht. Es gibt extratiefe Toiletten und Waschbecken, damit die Kinder möglichst selbstständig sein können. «Mir gefällt die Art, wie die Kita Fugu eingerichtet ist», sagt Wendy Studer, eine Mutter und Besucherin des Tags der offenen Tür, «alles hier ist sehr gut durchdacht und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.»

Auf Augenhöhe betreuen

«Wir legen grossen Wert auf das pädagogische Konzept», erklärte Jennifer Papa, Fugu-Betriebsleiterin. «Uns liegt es sehr am Herzen, dass die Kinder Entscheidungen aus freien Stücken fällen können, ohne jeglichen Zwang der Betreuungspersonen.»

Am Samstag bot sich allen Interessierten die Gelegenheit, einen Blick in die Räume an der Zentralstrasse 10 zu werfen.

So dürfen sich die Kinder unter anderem das Essen am Mittagstisch selbst schöpfen. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob sie heute beispielsweise Rüebli essen möchten oder nicht. «Möchte ein Kind diese nicht essen, versuchen wir zuerst, es auf eine lustige Art dazu zu motivieren», sagt Papa, beispielsweise indem man sage: «Oh, jetzt habe ich aber deinen Magen knurren gehört. Vielleicht hat er Lust auf Rüebli. Wollen wir es ausprobieren?». Auf diese spielerische Art wollten die Betreuungspersonen der Kita Fugu den Kindern auf Augenhöhe begegnen, was sehr wichtig für ihre Entwicklung sei.

Auch subventionierte Plätze

Die neue Kinderkrippe ist in der Gemeinde Wallisellen sofort auf Anklang gestossen, da die Anzahl freier Kita-Plätze bislang begrenzt war. «Die Nachfrage ist sehr gross», meinte Christian Geier, einer der Geschäftsführer. «Unsere zentrale Lage direkt innerhalb eines Wohngebiets ist für die Eltern ideal.» Am Montag wird die Gruppe Bäre starten, und die Verantwortlichen der Kita sind zuversichtlich, dass in wenigen Wochen auch die nächste Gruppe voll und somit startbereit sein wird.

Insgesamt wird die nahe dem Gemeindehaus gelegene Kita 22 Plätze für Kinder ab zwei Jahren und zwischen 14 und 16 Plätze für Säuglinge anbieten. Eltern haben die Möglichkeit, abhängig von ihrem Jahreseinkommen Rabattbeiträge von der Gemeinde Wallisellen zu erhalten. «Was die Subventionierung von Plätzen in Kinderkrippen betrifft, ist die Gemeinde Wallisellen sehr offen», sagt Geier.