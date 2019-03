Neuer Fahrplan sieht auch für Wallisellen Nacht-S-Bahnen vor

Jetzt zeigt sich, was der nächste Fahrplanwechsel im Dezember bereithält. Definitiv abgefahren ist der Zug für Anpassungen indes noch nicht, zumal es nicht nur um den öffentlichen Schienenverkehr, sondern auch um Busse, die Schifffahrt und selbst Bergbahnen im Kanton Zürich geht. Die Fahrplanentwürfe für die kommenden zwei Jahre sind seit gestern auf der Website des Zürcher Verkehrsverbundes (zvv.ch/fahrplanverfahren) einsehbar.

Dabei wird ersichtlich, dass nebst vielen kleineren Anpassungen tagsüber und vor allem im Busnetz auch das nächtliche Angebot auf der Schiene ausgebaut werden soll. Wird die SN8 wie vorgesehen verlängert, erhält Wallisellen jeweils freitags und samstags sowie an Feiertagen und Spezialanlässen auch eine durchgehende Nacht-S-Bahn-Anbindung. Bislang konnten Nachtschwärmer aus Zürich nur per Bus nach Wallisellen gelangen, während alle umliegenden Bahnhöfe in Dietlikon, Stettbach, Dübendorf und Oerlikon schon längst am Nachtnetz der S-Bahn angeschlossen sind.

Nachtbusse fahren vorbei

Künftig sollen zwischen 1 und 4 Uhr neu stündlich Nachtzüge in beiden Richtungen auf der Strecke HB–Oerlikon–Wallisellen–Dietlikon sowie weiter nach ­Effretikon und Pfäffikon verkehren. Die Nachtbusse N11 und N78 fahren zwar weiterhin, aber nicht mehr via Wallisellen und Dietlikon.

Tagsüber wird das S-Bahn-Angebot «nur» auf vier Linien punktuell erweitert. Im Zürcher Unterland gibt es lediglich eine kleine Taktverdichtung spätabends auf der S2 zwischen Flughafen und Oerlikon. Während die Glattalbahn nicht betroffen ist, gibts am meisten Änderungen bei den Buslinien. Noch bis zum 29. März können nun alle interessierten Personen allfällige Änderungsbegehren an ihre Wohngemeinde richten.

(Zürcher Regionalzeitungen)