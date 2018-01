Neujahrsblatt blickt in die Vergangenheit

Das Interesse am Neujahrsblatt ist ungebrochen. 90 Personen besuchten gestern die Präsentation der neuen Ausgabe im reformierten Kirchgemeindehaus. Seit mehr als dreissig Jahren ermöglicht eine ehrenamtlich tätige Arbeitsgruppe die Zusammenstellung von Informationen über die verschiedensten Themen im Leben der Stadt. Das diesjährige Neujahrsblatt beschreibt Episoden daraus und zeigt Bilder aus der Stadtgeschichte der letzten 50 Jahre.Yolanda Berner, seit zehn Jahren Leiterin der fünfköpfigen Arbeitsgruppe, gab den Besuchern interessante Details über die Entstehung des Neujahrsblattes 2018 bekannt. Jedes Mitglied der Gruppe nahm sich einer Dekade an, durchforschte den früheren Gemeindeanzeiger – inzwischen ist aus ihm der Stadtanzeiger geworden – und pflückte pro Jahr drei bis vier prägende Artikel heraus. Entsprechend vielfältig zeigt sich das Gesamtergebnis.

Im Jahr 1968 zählte Opfikon-Glattbrugg am 15 März 9958 Einwohner. Bis heute hat sich die Bevölkerung verdoppelt und liegt bei rund 20 000 Einwohnern, Tendenz steigend. Vor 50 Jahren lag der durchschnittliche Baulandpreis bei 204 Franken pro Quadratmeter – heute müssen dafür rund 1250 Franken bezahlt werden. Auch in Bezug auf den Verkehr hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten Einiges getan: Zwei wichtige Verkehrsverbindung wurden in dieser Zeit geschaffen, die S-Bahn und die Glattalbahn. Gefunden hat die Arbeitsgruppe auch ungelöste Kriminalfälle: 1975 sprengte wahrscheinlich ein geblitzter Automobilist einen Radarkasten. Er konnte bis heute nicht ermittelt werden.

Zusammengetragen hat die Gruppe auch Episoden aus der Kategorie «Was wäre, wenn...» So hätte ursprünglich nach der Jahrtausendwende beim Hotel Mövenpick ein Spielcasino entstehen sollen.

Darüber hinaus haben die letzten 50 Jahre aber natürlich auch einige bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. Der ehemalige Opfikonerbürger Walter Schmid etwa erhielt für die Entwicklung seiner Kompogas-Anlage die Eurosolar-Auszeichnung.

Im Juni feiert die Stadt sich und ihre Einwohner

Rund 150 weitere Episoden und Wissenswertes aus der Opfikoner Geschichte hat die Arbeitsgruppe zusammengetragen. Die Vielfalt der veröffentlichten Beiträge ist gross, sie reichen von spassigen über skurrile bis hin zu tragischen Themen. Schafherden sind erwähnt, die in Opfikon grasen und die Seegfrörni 2012 im Glattpark. Jedenfalls bereitet das von Thomas Knöri gestaltete Neujahrsblatt seinen Leserinnen und Lesern einiges an Vergnügen.

Neu am diesjährigen Neujahrsblatt ist nicht nur der grössere Umfang von knapp 60 Seiten. Mit einem QR- (Quick Response) Code lassen sich die vollständigen Texte auf dem Smartphone leicht finden. Mit einer spassigen Informationsszene auf der Bühne zeigten die Teammitglieder Sabrina Eugster, Andreas Baier und Dominic Studer, wie sich die Texte auf Smartphones herunterladen lassen. Und sie gaben dem eher älteren Publikum im Saal den Rat: «Falls sie Schwierigkeiten mit dem Herunterladen haben, fragen sie doch ihre Kinder oder Enkel.»

Stadtpräsident Paul Remund dankte der Arbeitsgruppe und wies auf 50 Anlässe hin, die in diesem Jubiläumsjahr in Opfikon organisiert werden. Mit dem Kauf einer Plakette zum Preis von zehn Franken kann man diese Anlässe finanziell unterstützen und mit weiteren zehn Franken sind Bonuspunkte erhältlich, um in 20 Geschäften oder Restaurants Vergünstigungen zu erhalten. Die 50 Jubiläumsanlässe lsollen keine Wünsche offen lassen. Höhepunkt der Feiern ist ein Jubiläumsfest vom ersten bis dritten Juni auf dem Autobahndeckel, organisiert durch den Gewerbeverein Opfikon-Glattbrugg. ()