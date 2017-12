Neuschnee hilft bei der Wildschweinjagd

Stundenlang müssen die Jäger ansitzen, oft warten sie über mehrere Tage, bis sie eine Wildsau ins Visier nehmen können. Der Zeitaufwand um eine einzige Sau zur Strecke zu bringen, belaufe sich gemäss Erfahrungswerten auf 30 bis 40 Stunden, erklärt Jürg Zinggeler, Adjunkt der Zürcher Jagd- und Fischereiverwaltung. Dabei gibt es immer mehr Schwarzwild im Kanton. Und heuer wühlen sich sogar besonders viele Rotten durch die Landschaft. «Momentan deutet vieles darauf hin, dass wir auf einen neuen Rekordwert zusteuern», sagt Zinggeler. Denn seit dem Beginn dieses Jagdjahres am 1. April seien im Kanton Zürich bereits über 900 Wildschweine geschossen worden. Das sind mehr als in manch anderem Jahr zusammen. Und offensichtlich ist es auch notwendig die grössten Wühler unter den Wildtieren stärker ins Visier zu nehmen. Denn auch die Schadensmeldungen würden auf eine neue Höchstmarke zusteuern, ist von den Behörden zu vernehmen. Genaue Zahlen sind allerdings nicht erhältlich, aber alle befragten Personen berichten derzeit übereinstimmend von einem auffallend hohen Vorkommen an Schwarzkitteln, wie die Spezies in der Jägersprache auch genannt wird.

Obschon es viele Wildschweine gibt, braucht es noch immer viel Glück, um ein Exemplar zu Gesicht zu bekommen. Nicht umsonst gelten die Tiere als schwer zu bejagen. Der Neuschnee der letzten Tage kommt den Jägern dabei nun zu Hilfe. So sieht man das scheue Schwarzwild besser, auch wenn es sich im Unterholz versteckt. Ein strenger Winter würde die Population generell klein halten, wogegen weder Jäger, noch Bauern etwas einzuwenden hätten. Denn die Jäger sind dafür zuständig die Populationen unter Kontrolle zu halten. Treten in einen Revier grössere Schäden auf, ist die jeweilige Jagdgesellschaft verpflichtet 20 Prozent der öffentlichen Entschädigungszahlungen an die Bauern mitzutragen.

Wildschweinbestand kann sich in einem Jahr verdoppeln

«Heuer sind die Wildschweine das grosse Thema auf der Jagd», sagt denn auch Yvonne Guggenbühler, die als Jägerin regelmässig im Revier Oberembrach unterwegs ist. In dieser Zeit des Jahres ist sie auch öfters in anderen Revieren zu Gast, wenn überall im Kanton zur herbstlichen Treibjagd geblasen wird. «In jedem Revier sieht man heuer Wildschweine, das ist sonst nicht üblich.» Aber gerade das Schwarzwild wird nicht nur auf speziellen Jagden an einzelnen Tagen ins Visier genommen, sondern fast das ganze Jahr über gezielt begejagt. Sonst würde der Bestand noch viel höher ausfallen. Jagdadjunkt Zinggeler sagt: «Der Wildschweinbestand kann sich innert eines Jahres locker verdoppeln.» Die wichtigsten Faktoren, welche die Population regeln sind nebst der Jagd die Witterung und das Nahrungsangebot.

Bauern, Jäger und Behörden sind allesamt gefordert

Viele Wildsäue bedeuten ein umso grösseres Schadenpotenzial auf landwirtschaftlichen Kulturflächen. Beat Kamm aus Teufen ist Vorstandsmitglied des Zürcher Bauernverbandes und spricht beim Stichwort Wildsau von einem «Dauerbrenner der letzten Jahre». Dass sich Schäden in Jahren mit einer so hohen Population nicht vermeiden liessen, sei für die Bauern leider eine Tatsache. Deshalb sei eine angemessene Entschädigungen für total umgepflügte und zerstörte Felder ein wichtiger Punkt. Die Jagdverwaltung, Jäger und Bauern müssten auch weiterhin intensiv zusammenarbeiten. Denn um die Problematik zu entschärfen, sei es wichtig, dass sich alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen, sagt Kamm.

Im Embrachertal scheint dies gut zu gelingen, wie Bauer und Kantonsrat Michael Welz findet. Es zeige sich, dass aktive Jagdgesellschaften in einem Revier viel ausrichten könnten. «Wir sind froh um jede Sau, die wir schiessen», sagt derweil Jägerin Yvonne Guggenbühler. Auch wenn es ein Knochenjob sei, nächtelang auf der Pirsch zu liegen, um gelegentlich ein Tier zu schiessen, so würden sie diese Aufgabe gern erfüllen. Mit einem Vorstoss im Kantonsrat hatte Welz einst dafür gesorgt, dass Nachtsichtzielgeräte mit Bewilligung zur Wildschweinjagd zugelassen wurden. Da diese modernen Aufsätze als Kriegsmaterial gelten, dürfen sie aber nur mit Bewilligung benützt werden. Selbst Tierschützer begrüssten den Einsatz solcher Nachtsichtgeräte. So könnten Wildschweine rasch, sicher und schmerzlos erlegt werden und würden weniger oft angeschossen wie bei der traditionellen Bejagung.