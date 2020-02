New Orleans besucht Bülach

Das Jazz Inn im Bülacher Altersheim Im Grampen verströmte am Freitagabend den einmaligen musikalischen Zauber der Südstaaten der USA. Denn der Jazz-Szene von New Orleans bekannte Pianist David Torkanowsky stellte mit dem australischen Blues- und Jazz-Gitarristen Dave Blenkhorn die gemeinsam eingespielte CD «Mother Earth» vor. Das Album aus dem vergangenen Jahr ist ein Mix aus Jazz-Covern von klassischen Grössen wie Duke Ellington, Willie Nelson, Bob Dylan, Memphis Slim und Ray Hinderson. Zusammen mit Fabricio Nicolas-Garcia am Bass und Philippe Maniez am Schlagzeug zeigten Torkanowsky und Blenkhorn während zwei Stunden eine fulminante Show. Vor allem die wilden vocal-freien Teile waren ein musikalisches Feuerwerk. Das Publikum im ausverkauften Saal zeigte sich begeistert.

Dave Blenkhorn war dem jazz-affinen Publikum bereits bekannt, spielte er doch unter anderem auch am Jazz Festival Bülach auf. Zudem spielte er 15 Jahre lang beim Ascona Jazz Festival. Ihn und David Torkanowsky verbindet die Liebe zum sogenannten New-Orleans-Jazz. Der Begriff umfasst den Jazz in der Periode vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre.

Album war ein Geschenk von Torkanowsky

Für Dave Blenkhorn hat seine CD «Mother Earth» eine besondere Bedeutung, nicht nur weil es die erste ist, auf der er singt, wie er nach dem Konzert erzählte. Vor zwei Jahren erlitt der Musiker während einer Tour mit Torkanowsky in Singapur einen Herzinfarkt. Torkanowsky habe ihn danach nach New Orleans in sein Studio eingeladen, um eine CD aufzunehmen. «Es war ein Geschenk von ihm», sagte Blenkhorn.

«Die Songs sind ein Mix aus der Musik, die ich während meiner Jugend gehört habe, ich ging also wirklich zurück zu den Wurzeln.» Der Titel «Mother Earth» bezieht sich auf den Song des Blues-Sägers Memphis Slim, eine Mahnung über die Vergänglichkeit des Menschen, der von Mutter Natur am Ende immer auf den Boden der Tatsachen, also wörtlich in die Erde, zurückgeholt wird, egal wie hoch er zielt. «Seine Musik und das Lied waren irgendwie das Erste, an das ich im Spital denken musste.»

Es freue ihn, dass er mit der CD und den Musikern nach Bülach kommen konnte. Auf die Einladung des Jazzclub Bülach komme er ohnehin gerne, vor allem wegen des Gründers Paul Tantanini. «Er hat mich immer so freundlich empfangen, schon damals, als ich vor etwa zehn Jahren ans Jazz Festival kam. Es gab bei ihm zu Hause damals eine grosse Party und wir hatten alle eine tolle Zeit. Es läuft hier alles viel freundlicher ab, als dass man es aus dem üblichen Business-Bereich erwarten würde.»