Nicht jede Pizzeria setzt auf Kuriere

Würzig belegte Fladenbrote aus einfachem Hefeteig haben die Welt erobert. Der Kreuzzug der beliebten Speise begann ­Mitte des 18. Jahrhunderts im südlichen Teil von Italien. Eine Pizza, die heutigen Vorstellungen entspricht, soll erstmals am 11. Juni 1889 in Neapel vom Pizzaiolo Raffaele Esposito in der Pizzeria Brandi hergestellt worden sein.Heute steht in fast jeder Unterländer Gemeinde eine Pizzeria. Die Konkurrenz ist gross – über zu wenig Arbeit beschwert sich zumindest niemand.

Die Unterländer haben die Qual der Wahl: Nach Hause liefern lassen? Abholen? Im Restaurant essen? Jeder findet ein passendes Angebot. Klar machen sich da auch die Pizzaiolos Gedanken, welches Konzept nun am meisten Sinn macht. So haben sich der Pinocchio-Pizzakurier in Dielsdorf und der Monarca-Pizzakurier in Bülach auf Lieferservice spezialisiert und betreiben kein bedientes Restaurant (der ZU berichtete am Montag).

Take-away statt Lieferung

In der Region finden sich aber auch einige Pizzerias, die nicht lie­fern, zum Beispiel die Pizzeria Papa­razzi in Bülach. Inhaber ­Piero Ianelli sagt: «Wir haben ­andere Prioritäten, als Pizzas auszuliefern.» Er ist der Ansicht, dass qualitativ gutes Essen genügend Kunden in ein Restaurant lockt. Bestätigt fühlt er sich durch seine grosse Stammkundschaft. «Viele Leute rufen auch kurz­fristig bei uns an und kommen vorbei», sagt Ianelli.

Wer keine Zeit hat, um im Papa­razzi zu essen, habe ausserdem die Möglichkeit, Pizzas im Restaurant abzuholen. Ianelli ist sich bewusst, dass es in Bülach viele Pizzakuriere gibt. Doch er glaubt nicht, dass er dadurch Kunden verliert.

Lieber schön serviert

Auch das Take-away-Geschäft scheint bei den Unterländer Pizzerias zu funktionieren. So auch bei der Pizzeria Mediterraneo in Oberglatt. Geschäftsführer Sami Hadergijonaj sagt: «Ich habe mir oft überlegt, ob es sich lohnen würde, Pizzas auszuliefern.» Er sei aber zum Schluss gekommen, dass der Aufwand dafür zu gross ist. «Wir bräuchten im Minimum zwei Autos und zusätzliches Personal.»

Weiter gibt Hadergijonaj zu beden­ken, dass seine Menükarte nicht auf Lieferservice ausgerichtet ist. «Kuriere bieten eher ein­fache Pizzas wie Margherita oder Prosciutto an.» Im Mediterraneo könne man aber zwischen 80 verschiedenen Pizzas auswählen. Das sei einmalig in der Schweiz. «Ich mache Pizzas mit mehreren Zutaten, welche dann 30 Franken kosten.» Diese wolle er nicht einfach in eine Kartonschachtel packen und verschicken. «Eine gute Pizza soll auch schön serviert werden», sagt ­Hadergijonaj.

Einheimische sind wichtig

Die Neeracher kennen ihn als ­Ciccio, der für sie Pizza macht. Er ist Geschäftsführer des Res­tau­rants Il Ghiottone. Während Kuriere ihre Pizzas ins ganze Unterland liefern, setzt Ciccio vor allem auf lokale Kundschaft. «Ich stelle fest, dass meist Neeracher oder Gäste aus der näheren Umgebung bei mir vorbeikommen.» Ciccio verzichtet aus Zeitgründen auf einen Lieferservice. Es koste halt auch zu viel, sagt er. Aber auch bei ihm ist es möglich, die Pizzas abzuholen.

Ob Kurier oder Restaurant: Für beide Modelle lässt sich im Unterland genügend Kundschaft finden, so scheint es zumindest. (Zürcher Unterländer)