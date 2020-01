Nun ist Parkieren ohne Kleingeld auch in Bülach möglich

Kein Klauben nach Münz, kein Hinterlegen des Tickets und auch die Nummer des Parkfelds muss man sich nicht mehr merken. In zahlreichen Schweizer Gemeinden und Städten kann man die Parkgebühren bereits mit dem Smartphone zahlen. Ab kommender Woche wird das auch bei allen 900 durch die Stadt bewirtschafteten Parkplätzen in Bülach möglich sein. Gleich drei Apps stehen dann zur Verfügung: Parkingpay, EasyPark und Twint. 70 Bülacher Parkuhren werden derzeit mit drei Aufklebern versehen, so genannten Smart-Tags. Darauf sind die verfügbaren Apps und die Parkzone ersichtlich. Es wird allerdings weiterhin Automaten geben, die nur Kleingeld akzeptieren, denn die privaten Bewirtschafter wollen vorerst nicht mitziehen,.

Das Bezahlen mit Bargeld bleibt an sämtlichen Parkautomaten weiterhin möglich. Auch die definierten Parkzonen und -gebühren bleiben unverändert. Ob bar oder digital bezahlt wird: Die Kosten bleiben gleich. Die Stadt Bülach versteht das Angebot als zusätzliche Dienstleistung. Es entspreche dem stadträtlichen Legislaturziel, wonach das digitale Leistungsangebot auszubauen ist, schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. Die Bülacher Stadtpolizei wird eine App nutzen, um zu überprüfen, ob die Parkgebühren auf digitalem Weg beglichen worden sind.

Bekannte Anbieter

Mit Parkingpay und Easy Park hat sich Bülach für zwei der grossen Anbieter entschieden, die beispielsweise auch in der Stadt Zürich vertreten sind. In der Anwendung unterscheiden sie sich kaum: Nach der Installation muss man sich mit einigen Angaben registrieren. Meist sind dies Autotyp, Autonummer, Telefonnummer, eventuell noch Kreditkarte oder Bankverbindung.

Parkingpay ist in über 400 Gemeinden der Schweiz aktiv. Mit dieser App kann man auch in Parkhäusern bezahlen. Allerdings muss sie vorgängig mit einem Betrag von mindestens 20 Franken aufgeladen werden, um einen Parkvorgang starten zu können. Easy Park kommt aus Schweden. Die App dieses Unternehmens ist in 15 europäischen Ländern verfügbar. In Zukunft soll man damit auch Parkplätze finden. Wer die Bezahl-App Twint nutzt, kann damit auch die Parkgebühren begleichen. Eine zusätzliche Parking App ist in diesem Fall nicht notwendig. Für alle drei Anbieter gilt: Parkiert man weniger lang als urspünglich geplant, kann die Parkzeit gestoppt und die Parkgebühr reduziert werden.

In der Stadt Zürich ist das Bezahlen der Parkgebühr via Smartphone seit 1. April 2019 möglich.Ein halbes Jahr nach der Einführung stammten 10 Prozent des Parkgebühren-Umsatzes von den Apps. Mittelfristig erwartet man rund 20 Prozent.